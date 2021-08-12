Севастопольский пенсионер монтировкой рассек ногу разбудившему его ребенку

Двенадцатилетний ребенок, катавшийся с другом на самокате, получил удар монтировкой.

По информации из соцсетей, причина была в том, что мальчик нарушил сон отдыхавшего пенсионера. Такой инцидент действительно случился в Севастополе 4 августа, подтвердила заместитель начальника пресс-службы УМВД региона Мария Нажа.

Как утверждают очевидцы, ребята катались по двору на улице Хрусталева, чем не на шутку разозлили пожилого местного жителя, у которого в это время был дневной сон.

Возмущенный пенсионер вышел на улицу с монтировкой в руках, которой позже ударил одного из мальчишек. К счастью, очевидцами случившегося стали несколько мужчин, проезжавших мимо на машине. Они «обезоружили» пожилого человека, после чего тот убежал.

Родители ребенка, который в результате оказался с рассеченной голенью, подали заявление в полицию. По данному факту, как сообщили в пресс-службе УМВД, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ «Побои». Если вина пенсионера будет доказана, ему грозит до двух лет тюрьмы.

Напомним: ранее севастопольская полиция занималась инцидентом, произошедшим на одной из детских площадок на улице Маринеско. Тогда местная жительница применила против ребенка перцовый баллончик.

В тексте использованы материалы: Форпост

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