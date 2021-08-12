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Коронавирус в Крыму

Севастополь обновил антирекорд по числу заражений коронавирусом за сутки

Севастополь обновил антирекорд по числу заражений коронавирусом за сутки

фото © strana.ua

За истекшие сутки в Севастополе зафиксировано 228 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщается на сайте федерального оперштаба по COVID-19.

В городе за сутки выздоровело 158 человек, умерло шесть пациентов.

За весь период пандемии в Севастополе выявлено 23 154 случая коронавируса. Выздоровело 19 843 человека, умерло 928 пациентов.

Ранее сообщалось, что Севастополь вошел в первую тройку регионов России по приросту новых случаев коронавируса. Череда антирекордов по суточной заболеваемости COVID-19 с незначительными перерывами продолжается в городе со второй половины июля.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанам пригрозили «миксом» ковида и гриппа. В Симферополе эпидпорог превысил норму на 71%, а по Крыму — на 38.

В Крыму за сутки выявили 393 случая коронавируса. За 11 августа на территории Крыма зарегистрировано 393 случая коронавирусной инфекции.

Более 2,6 тысяч крымчанок прошли бесплатную программу ЭКО. Более 2,6 тысяч крымчанок смогли пройти программу экстракорпорального оплодотворения за счет ОМС за последние 6 лет.

Аквапаркам в Крыму разрешат работать по воскресеньям. Сегодня будут внесены изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности».

Коронавирус в Крыму
Севастополь обновил антирекорд по числу заражений коронавирусом за сутки

Севастополь обновил антирекорд по числу заражений коронавирусом за сутки

За истекшие сутки в Севастополе зафиксировано 228 новых случаев коронавируса.

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