Власть
Работа канатной дороги в Крыму приостановлена из-за погоды
Работа канатной дороги Мисхор – Ай-Петри приостановлена из-за сильного ветра.
Об этом сообщается на сайте канатной дороги.
«12 августа по метеоусловиям канатная дорога не работает. Ждем улучшения погоды до 12.00. Перевозка пассажиров начнется, когда стихнет ветер», – говорится в сообщении.
В настоящий момент в Крыму действует штормовое предупреждение. Нестабильная погода продлится в Крыму до конца недели.
Ранее сообщалось, что ливни стали причиной подтоплений в Симферопольском и Ленинском районе, а также на трассе «Таврида».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму ограничили движение по трассе «Таврида». Движение по трассе «Таврида» в Ленинском районе Крыма ограничено из-за подтопления. Транспорт направили альтернативным маршрутом, сообщила пресс-служба ФКУ «Упрдор «Тамань».
На Южнобережном шоссе устанавливают новые остановочные павильоны. Служба автомобильных дорог Республики Крым начала устанавливать новые остановочные павильоны на Южнобережном шоссе на (участок от Гурзуфа до Ялты).
В Симферополе скончались от ковида семь водителей автобусов. В столице Крыма зарегистрировали 7 смертей водителей общественного транспорта от коронавируса.
Идея перехватывающих парковок в Севастополе будет реанимирована. Окончательно определиться с концепцией парковок в Севастополе, особенно в центре города-героя, получится только после утверждения генерального плана Севастополя.
Сильные дожди и град ожидаются на востоке Крыма в ближайшие двое суток
Сильные дожди и грозы шквал ожидаются 13 и 14 августа на востоке Крыма.
В Крыму ограничили движение по трассе «Таврида»
Движение по трассе «Таврида» в Ленинском районе Крыма ограничено из-за подтопления. Транспорт направили альтернативным маршрутом, сообщила пресс-служба ФКУ «Упрдор «Тамань».
В Крыму за сутки выявили 393 случая коронавируса
За 11 августа на территории Крыма зарегистрировано 393 случая коронавирусной инфекции.
В Крыму нашли повешенными двух крымских татар
На полуострове нашли тела двух парней 19 и 23 лет - их разыскивала полиция как пропавших без вести.
8 августа
В Крым идет буря: когда и где ждать ливни и град
23 часа назад
Власти Ялты продолжают считать сколько нужно денег на ликвидацию последствий потопа
Июньское наводнение в Ялте нанесло ущерб городским теплосетям в размере 2,6 миллиона рублей.