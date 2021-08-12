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Власть

Работа канатной дороги в Крыму приостановлена из-за погоды

13:01 четверг, 12 августа 2021
Ялта

Работа канатной дороги Мисхор – Ай-Петри приостановлена из-за сильного ветра.

Об этом сообщается на сайте канатной дороги.

«12 августа по метеоусловиям канатная дорога не работает. Ждем улучшения погоды до 12.00. Перевозка пассажиров начнется, когда стихнет ветер», – говорится в сообщении.

В настоящий момент в Крыму действует штормовое предупреждение. Нестабильная погода продлится в Крыму до конца недели.

Ранее сообщалось, что ливни стали причиной подтоплений в Симферопольском и Ленинском районе, а также на трассе «Таврида». 

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму ограничили движение по трассе «Таврида». Движение по трассе «Таврида» в Ленинском районе Крыма ограничено из-за подтопления. Транспорт направили альтернативным маршрутом, сообщила пресс-служба ФКУ «Упрдор «Тамань».

На Южнобережном шоссе устанавливают новые остановочные павильоны. Служба автомобильных дорог Республики Крым начала устанавливать новые остановочные павильоны на Южнобережном шоссе на (участок от Гурзуфа до Ялты).

В Симферополе скончались от ковида семь водителей автобусов. В столице Крыма зарегистрировали 7 смертей водителей общественного транспорта от коронавируса.

Идея перехватывающих парковок в Севастополе будет реанимирована. Окончательно определиться с концепцией парковок в Севастополе, особенно в центре города-героя, получится только после утверждения генерального плана Севастополя.

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