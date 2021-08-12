Пьяный мужчина с ножом приставал к детям на площадке в Евпатории

Сотрудники Росгвардии задержали в Евпатории пьяного мужчину, который приставал к детям на площадке. Вызвавшие правоохранителей заявили, что у него при себе нож.

Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по Крыму и Севастополю.

«Незамедлительно прибыв по адресу, сотрудники Росгвардии задержали местного жителя, который находился в состоянии опьянения вблизи от детской площадки, вел себя неадекватно и выражался нецензурной бранью. Увидев росгвардейцев, мужчина откинул недалеко от себя металлический предмет, конструктивно схожий с ножом», – сообщили в главке.

На просьбы прекратить хулиганские действия мужчина не реагировал, поэтому росгвардейцы применили физическую силу.

После задержания его передали сотрудникам отдела уголовного розыска МВД по Евпатории.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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