Прогноз погоды в Крыму на четверг 12 августа

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 12 августа.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (местами грозы.), уровень опасности оранжевый, дождь (местами очень сильные дожди.), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами крупный град, шквал 20-25 м/с.), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - прочие опасности (местами крупный град, шквал 20-25 м/с.), уровень опасности оранжевый, гроза (местами грозы.), уровень опасности оранжевый, дождь (местами очень сильные дожди.), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - гроза (местами грозы.), уровень опасности оранжевый, дождь (местами очень сильные дожди.), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами крупный град, шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - прочие опасности (местами крупный град, шквал 20-25 м/с.), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности оранжевый, дождь (местами очень сильные дожди.), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 20 до 28, ночью около 20 градусов. Ветер западный 8 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 86 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 25 до 29, ночью от 25 до 26 градусов. Ветер северо-западный 6 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 82 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 24 до 28, ночью от 23 до 24 градусов. Ветер С 14 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 78 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 23 до 27, ночью около 23 градусов. Ветер северо-западный 13 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 86 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 24 до 27, ночью около 24 градусов. Ветер С 11 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 90 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 23 до 31, ночью от 24 до 25 градусов. Ветер северо-западный 17 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 80 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 23 до 30, ночью около 23 градусов. Ветер северо-западный 10 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 84 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 23 до 31, ночью от 23 до 24 градусов. Ветер северо-западный 16 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 40 до 72 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 19 до 23, ночью около 20 градусов. Ветер северо-западный 7 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 94 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 19 до 24, ночью около 19 градусов. Ветер северо-западный 6 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 97 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 23 до 27 градусов тепла. По городам: в Алуште - 26, в Евпатории - 25, на мысе Казантип в Азовском море - 27, в Керчи - 28, в Николаевке - 26, в Севастополе - 24, в Судаке - 26, на Тарханкуте - 24, в Феодосии - 25, в Ялте - 27 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 25, в Египте - 30, на Кипре - 29, в Одессе - 25, в Сочи - 27, в Турции - 29, в Хорватии - 26 градусов выше нуля.

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