Проект капремонта дороги на выезде из Симферополя обойдется в 25 млн рублей

Проект капитального ремонта дороги на выезде из Симферополя к «Тавриде» обойдется в 25 млн рублей.

Об этом сказано в распоряжении главы Крыма о выборе единственного подрядчика.

«Определить ООО «Центродорпроект» единственным исполнителем по государственному контракту, предметом которого является выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги … подъезд к Симферополю от автодороги «Таврида», с ценой контракта 25 000 000 рублей», – сказано в тексте распоряжения.

Речь идет об участке проспекта Победы от перекрестка с улицей Белая в Симферополя до выезда на трассу «Таврида».

Работы должны быть выполнены до конца текущего года. Сами ремонтные работы запланированы на 2022 год.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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