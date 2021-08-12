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Проект капремонта дороги на выезде из Симферополя обойдется в 25 млн рублей
Проект капитального ремонта дороги на выезде из Симферополя к «Тавриде» обойдется в 25 млн рублей.
Об этом сказано в распоряжении главы Крыма о выборе единственного подрядчика.
«Определить ООО «Центродорпроект» единственным исполнителем по государственному контракту, предметом которого является выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги … подъезд к Симферополю от автодороги «Таврида», с ценой контракта 25 000 000 рублей», – сказано в тексте распоряжения.
Речь идет об участке проспекта Победы от перекрестка с улицей Белая в Симферополя до выезда на трассу «Таврида».
Работы должны быть выполнены до конца текущего года. Сами ремонтные работы запланированы на 2022 год.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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