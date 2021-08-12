Полицейские изъяли 340 кустов конопли у жителя Бахчисарая

Сотрудники полиции обнаружили 340 кустов конопли в хозяйственном помещении одного из жилых домов в Бахчисарае.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«В одном из домовладений в городе Бахчисарай в помещении хозяйственной постройки обнаружено и изъято более 340 растений с признаками культивирования. Согласно заключению экспертизы, изъятые растения являются растениями конопля, содержащими наркотические средства», – говорится в сообщении.

Также на месте преступления полицейские нашли 700 грамм измельченного сухого растительного вещества. Экспертиза показала, что и это вещество является марихуаной.

По факту нарушений были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 231 (незаконное культивирование в особо крупном размере растений, содержащих наркотические средства) и части 2 статьи 228 (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере) УК РФ. Данные статьи предполагают наказание до 10 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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