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Организаторы фестиваля Z.Fest опровергли обвинения в нарушениях

14:28 четверг, 12 августа 2021

Организаторы фестиваля сообщили, что утверждения крымских силовиков не соответствует действительности, в частности о количестве участников фестиваля, о сбыте наркотиков и нелегальной продаже алкоголя.

«На мероприятии, проводимом на принадлежащей ООО «Зет Сити» площадке, не принимало участия более тысячи человек. Данное утверждение ничем не подтверждено. На территории не фиксировалась нелегальная продажа алкоголя. Информация о возбужденных уголовных или административных делах по таким фактам отсутствует. ООО «Зет Сити»» обладает действующей лицензией на продажу алкогольной продукции № 91РПО0001884 от 25 апреля 2019 года. В ней указаны все объекты торговли, где продается эта продукция. Все расположенные на территории Z.City заведения, продающие алкоголь, действуют на основании этой лицензии. На территории не фиксировался сбыт наркотических веществ. Информация о возбужденных уголовных делах по таким фактам отсутствует. ООО «Зет Сити» не получало от правоохранительных органов каких-либо уведомлений запросов или иной информации на этот счет», - подчеркнули организаторы.

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