Опять потоп в Крыму: на трассе Симферополь - Ялта было остановлено движение

фото © Новости Крыма

Вода полностью сошла с трассы Симферополь–Ялта, движение автомобилей возобновилось.

Об сообщил 12 августа ТАСС глава администрации района Дионис Алексанов.

«Вода спала полностью. <...> Все открыли. Сухо уже», — прокомментировал Алексанов вопрос журналистов о возобновлении движения на дороге в Ялту.

Также он рассказал, что ночью проведут заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, и на нем планируется объявить режим ЧС. Утром к работе приступит комиссия по оценке ущерба.

Глава администрации уточнил, что причина подтопления — сход дождевого потока с гор.

О затруднении движения по трассе Симферополь–Ялта в связи со сходом на дорогу ливневых вод сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму во среду 11 августа. Уже на следующий день власти должны были эвакуировать жителей Симферопольского района.

В результате сильного ливня в Симферопольском районе Крыма потоком воды затопило участок трассы между селами Краснолесье и Доброе и подтопило несколько домов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«В результате перенаполнения природного естественного водоема произошел сход воды на автодорогу между с. Краснолесье и с. Доброе. Затруднено движение транспорта. В результате непогоды подтоплено четыре домовладения и 11 придомовых территорий. Вода сходит естественным путем», - говорится в сообщении.

В гостинице «Надежда» в селе Перевальном временно разместили шесть человек, в том числе ребенка. 12 автобусов подготовили для возможной эвакуации населения.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крым идет буря: когда и где ждать ливни и град. Сильные ливни с градом накроют Крым в четверг, есть риски возникновения ЧС, объявлено штормовое предупреждение.

Прогноз погоды в Крыму на среду 11 августа. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 11 августа.

В Крым идет грозовой фронт: ливни могут привести к подтоплениям. Штормовое предупреждение о непогоде в Крыму сохраняется и во вторник, синоптики прогнозируют очень сильные ливни.

Прогноз погоды в Крыму на вторник 10 августа. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 10 августа.