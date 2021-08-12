Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.2
воздух +23
море +27

Потоп в Крыму

Опять потоп в Крыму: на трассе Симферополь - Ялта было остановлено движение

07:32 четверг, 12 августа 2021
Опять потоп в Крыму: на трассе Симферополь - Ялта было остановлено движение

фото © Новости Крыма

Вода полностью сошла с трассы Симферополь–Ялта, движение автомобилей возобновилось.

Об сообщил 12 августа ТАСС глава администрации района Дионис Алексанов.

«Вода спала полностью. <...> Все открыли. Сухо уже», — прокомментировал Алексанов вопрос журналистов о возобновлении движения на дороге в Ялту.

Также он рассказал, что ночью проведут заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, и на нем планируется объявить режим ЧС. Утром к работе приступит комиссия по оценке ущерба.

Глава администрации уточнил, что причина подтопления — сход дождевого потока с гор.

О затруднении движения по трассе Симферополь–Ялта в связи со сходом на дорогу ливневых вод сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму во среду 11 августа. Уже на следующий день власти должны были эвакуировать жителей Симферопольского района.

В результате сильного ливня в Симферопольском районе Крыма потоком воды затопило участок трассы между селами Краснолесье и Доброе и подтопило несколько домов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«В результате перенаполнения природного естественного водоема произошел сход воды на автодорогу между с. Краснолесье и с. Доброе. Затруднено движение транспорта. В результате непогоды подтоплено четыре домовладения и 11 придомовых территорий. Вода сходит естественным путем», - говорится в сообщении.

В гостинице «Надежда» в селе Перевальном временно разместили шесть человек, в том числе ребенка. 12 автобусов подготовили для возможной эвакуации населения.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крым идет буря: когда и где ждать ливни и град. Сильные ливни с градом накроют Крым в четверг, есть риски возникновения ЧС, объявлено штормовое предупреждение.

Прогноз погоды в Крыму на среду 11 августа. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 11 августа.

В Крым идет грозовой фронт: ливни могут привести к подтоплениям. Штормовое предупреждение о непогоде в Крыму сохраняется и во вторник, синоптики прогнозируют очень сильные ливни.

Прогноз погоды в Крыму на вторник 10 августа. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 10 августа.

Потоп в Крыму
Опять потоп в Крыму: на трассе Симферополь - Ялта было остановлено движение

Опять потоп в Крыму: на трассе Симферополь - Ялта было остановлено движение

Вода полностью сошла с трассы Симферополь–Ялта, движение автомобилей возобновилось.

Общество
Какой сегодня праздник 12 августа

Какой сегодня праздник 12 августа фото

Сегодня, 12 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
В суды Крыма поступило более сотни дел «о клевете»

В суды Крыма поступило более сотни дел «о клевете»

Эксперт «Крымской правозащитной группы» Александр Седов сообщил, что в суды Крыма поступило более сотни дел по статье о «клевете».

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации