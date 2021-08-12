Потоп в Крыму
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Опять потоп в Крыму: на трассе Симферополь - Ялта было остановлено движение
фото © Новости Крыма
Вода полностью сошла с трассы Симферополь–Ялта, движение автомобилей возобновилось.
Об сообщил 12 августа ТАСС глава администрации района Дионис Алексанов.
«Вода спала полностью. <...> Все открыли. Сухо уже», — прокомментировал Алексанов вопрос журналистов о возобновлении движения на дороге в Ялту.
Также он рассказал, что ночью проведут заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, и на нем планируется объявить режим ЧС. Утром к работе приступит комиссия по оценке ущерба.
Глава администрации уточнил, что причина подтопления — сход дождевого потока с гор.
О затруднении движения по трассе Симферополь–Ялта в связи со сходом на дорогу ливневых вод сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму во среду 11 августа. Уже на следующий день власти должны были эвакуировать жителей Симферопольского района.
В результате сильного ливня в Симферопольском районе Крыма потоком воды затопило участок трассы между селами Краснолесье и Доброе и подтопило несколько домов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
«В результате перенаполнения природного естественного водоема произошел сход воды на автодорогу между с. Краснолесье и с. Доброе. Затруднено движение транспорта. В результате непогоды подтоплено четыре домовладения и 11 придомовых территорий. Вода сходит естественным путем», - говорится в сообщении.
В гостинице «Надежда» в селе Перевальном временно разместили шесть человек, в том числе ребенка. 12 автобусов подготовили для возможной эвакуации населения.
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