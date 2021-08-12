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Происшествия

Обокравшим спящего туриста в Севастополе грозит пять лет тюрьмы

Севастопольские оперативники задержали двоих подозреваемых в краже гаджетов на сумму 22 тысячи рублей у спящего туриста, сообщили в пресс-службе УМВД по Севастополю.

Инцидент произошел утром в курортном поселке Учкуевка.

26-летний турист из Красноярска решил прилечь в павильоне ожидания общественного транспорта, пока придет автобус. А чтобы «умная остановка» была полезной вдвойне – включил тут же на подзарядку смартфон и музыкальную колонку. Проснувшись, он не обнаружил своих гаджетов стоимостью 22 тысячи рублей и обратился в полицию.     

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские вычислили подозреваемых, задержали их, изъяли похищенное имущество и вернули законному владельцу.

Злоумышленниками оказались двое приятелей, 17 и 20 лет. Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы по статье «Кража».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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