Власть
Лавров ответил на высказывание президента Белоруссии о статусе Крыма
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление президента Белоруссии о признании «российского статуса Крыма».
Заявление глава российского МИД сделал после общения с участниками арт-кластера «Таврида».
«У нас есть договор о Союзном государстве с Белоруссией, с 1999 года он действует. В соответствии с этим договором, территорией Союзного государства является территория Республики Беларусь и Российской Федерации в соответствии с их законодательством. По нашему законодательству Республика Крым, естественно, – это территория Российской Федерации и входит в Союзное государство вместе с нашими белорусскими друзьями», – сказал Лавров.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что признает российский статус полуострова вслед за представителями крупного бизнеса России.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
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