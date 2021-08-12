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Власть

Лавров ответил на высказывание президента Белоруссии о статусе Крыма

15:26 четверг, 12 августа 2021

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление президента Белоруссии о признании «российского статуса Крыма».

Заявление глава российского МИД сделал после общения с участниками арт-кластера «Таврида».

«У нас есть договор о Союзном государстве с Белоруссией, с 1999 года он действует. В соответствии с этим договором, территорией Союзного государства является территория Республики Беларусь и Российской Федерации в соответствии с их законодательством. По нашему законодательству Республика Крым, естественно, – это территория Российской Федерации и входит в Союзное государство вместе с нашими белорусскими друзьями», – сказал Лавров.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что признает российский статус полуострова вслед за представителями крупного бизнеса России.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

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В непризнанной Абхазии почти готовы признать Крым частью России. Власти Абхазии заявили, что «готовы признать Крым частью России, для начала юридической процедуры нет никаких преград».

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