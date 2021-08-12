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Бизнес

Крымские самозанятые заработали за год 2,8 млрд рублей

14:55 четверг, 12 августа 2021

Более 26 тысяч самозанятых крымчан суммарно заработали 2,8 млрд рублей с 1 июля прошлого года. Об этом заявила министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

«На данный момент в Крыму 26,6 тыс действующих плательщиков на профессиональный доход. Эта тенденция роста показала высокую адаптивность к работе, многие ИП перешли на более комфортный им налоговый режим, – уточняет министр. – Суммарный объем отчислений по налогу на профессиональные доходы самозанятых лиц в республике превысил 60,9 млн рублей. Средний чек вырос по сравнению с началом года на 500 руб и составляет 3530 руб».

Кивико также отметила, что большее число самозанятых граждан задействовано в сфере пассажирских перевозок.

Ранее сообщалось, что крымские предприниматели и самозанятые граждане получили 330 льготных микрозаймов на сумму более 730 млн рублей для развития своего бизнеса.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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