Бизнес
Крымские самозанятые заработали за год 2,8 млрд рублей
Более 26 тысяч самозанятых крымчан суммарно заработали 2,8 млрд рублей с 1 июля прошлого года. Об этом заявила министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.
«На данный момент в Крыму 26,6 тыс действующих плательщиков на профессиональный доход. Эта тенденция роста показала высокую адаптивность к работе, многие ИП перешли на более комфортный им налоговый режим, – уточняет министр. – Суммарный объем отчислений по налогу на профессиональные доходы самозанятых лиц в республике превысил 60,9 млн рублей. Средний чек вырос по сравнению с началом года на 500 руб и составляет 3530 руб».
Кивико также отметила, что большее число самозанятых граждан задействовано в сфере пассажирских перевозок.
Ранее сообщалось, что крымские предприниматели и самозанятые граждане получили 330 льготных микрозаймов на сумму более 730 млн рублей для развития своего бизнеса.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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