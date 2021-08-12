Крымчане протестуют против закрытия лесов полуострова

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Ограничения на посещение заповедных территорий в Крыму сильно возмущают местных жителей и туристов, которые массово жалуются на это в органы власти всех уровней.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе рассказал руководитель объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий «Заповедный Крым» Андрей Бородин.

«Это такая история: мы всегда ходили – это наш лес, куда хотим, туда и идем. Вот такая логика: мы хотим, чтобы природа сохранилась, но хотим ее нещадно эксплуатировать, – рассказал он. – И любые наши ограничения, любые запреты вызывают огромное количество «хейта». Пишут жалобы, исключая только папу Римского, во все властные органы».

Бородин посетовал, что буквально 50% рабочего времени сотрудники дирекции тратят на то, чтобы отвечать на жалобы.

Также он сообщил, что сейчас проводится подготовка научного обоснования для определения предельной антропогенной нагрузки на крымские заповедники. По словам Бородина, она значительно возросла. «По увеличению антропогенной нагрузки и туристического потока – такая тенденция есть. И мы думаем, что это количество будет только увеличиваться», – отметил он.

Годом ранее объединенная дирекция особо охраняемых природных территорий «Заповедный Крым» завершила паспортизацию туристических маршрутов на территориях ООПТ – всего их получилось 45, большая часть проходит через Ялтинский горно-лесной природный заповедник.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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В Севастополе введен чрезвычайный класс пожароопасности. В Севастополе объявлен пятый, чрезвычайный класс пожарной опасности, в связи с чем посещение лесов туристами временно ограничено, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Ялтинскому заповеднику вернут более двух гектаров земли. Ялтинский горно-лесной заповедник — самый проблемный из всех крымских заповедников по числу незаконно отрезанных от него в разные годы земель.

В Ялтинском заповеднике подсчитали ущерб от недавнего паводка. По самым скромным подсчетам на восстановление Ялтинского горно-лесного заповедника после недавнего паводка нужно около 7,5 млн рублей.