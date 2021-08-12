Крымчанам пригрозили «миксом» ковида и гриппа

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В Симферополе эпидпорог превысил норму на 71%, а по Крыму — на 38.

При этом микс инфекции гриппа и ковида может привести к очень печальным последствиям, заявила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.

«На сегодняшний день вирус дельта более агрессивный и микс инфекции сезонного гриппа и ковида может приводить к серьезным последствиям. Поэтому пока мы не вошли в эпидемический сезон гриппа, необходимо максимально привиться от COVID-19», — пояснила Пеньковская.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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