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Власть

Количество вышек связи в Крыму увеличат

17:03 четверг, 12 августа 2021

В частности, акцент сделают на Южный берег Крыма.

До 10 сентября опубликуют план-график их установки, заявил во время «Прямой линии» глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Договорились о том, что количество вышек, и план уже тоже расписали, будет увеличено. Мы землю отводим под всеми этими вышками и в первую очередь это будет Южный берег. (…) Дорожная карта полностью, в деталях, с операторами разрабатывается. Оператор с понимаем относится. Предварительно числу 10 сентября план-график установки вышек будет опубликован», — сообщил Сергей Аксенов.

Также глава Крыма отметил, что в настоящий момент на территории полуострова «ведутся замеры мобильной связи, с тем, чтобы установить существующие «провалы».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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