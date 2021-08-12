Власть
Количество вышек связи в Крыму увеличат
В частности, акцент сделают на Южный берег Крыма.
До 10 сентября опубликуют план-график их установки, заявил во время «Прямой линии» глава Республики Крым Сергей Аксенов.
«Договорились о том, что количество вышек, и план уже тоже расписали, будет увеличено. Мы землю отводим под всеми этими вышками и в первую очередь это будет Южный берег. (…) Дорожная карта полностью, в деталях, с операторами разрабатывается. Оператор с понимаем относится. Предварительно числу 10 сентября план-график установки вышек будет опубликован», — сообщил Сергей Аксенов.
Также глава Крыма отметил, что в настоящий момент на территории полуострова «ведутся замеры мобильной связи, с тем, чтобы установить существующие «провалы».
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти Ялты продолжают считать сколько нужно денег на ликвидацию последствий потопа. Июньское наводнение в Ялте нанесло ущерб городским теплосетям в размере 2,6 миллиона рублей.
Аксенов с опасением следит из кабинета за ремонтом главной площади Симферополя. Темпы работ по благоустройству дворов и скверов в Симферополе вызывают опасения у властей республики.
Главные исторические здания Севастополя обещают три-четыре года приводить в порядок. Власти намерены за три-четыре года привести в порядок главные исторические здания в Севастополе.
Аксенов пообещал, что в Крыму перестанут платить за неотапливаемые подъезды. Определять, является ли подъезд отапливаемым будет специальная комиссия.
Волны до двух метров ожидаются у восточного побережья Крыма
У восточного побережья Крыма в ближайшие сутки ожидаются волны высотой до двух метров.
Власти Крыма пригрозили «болезненными последствиями» участникам «Крымской платформы»
Заместитель председателя Совета министров Крыма, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что участников «Крымской платформы» могут ожидать «болезненные последствия».
В Ялте решили снести пострадавшие от потопа многоквартирные дома
Два дома по улице Вергасова в Ялте, которые пострадали во время июньского потопа и были признаны аварийными, пойдут под снос.
В Крыму нашли повешенными двух крымских татар
На полуострове нашли тела двух парней 19 и 23 лет - их разыскивала полиция как пропавших без вести.
8 августа
У берегов Крыма произошло землетрясение
10 августа
Сильные дожди и град ожидаются на востоке Крыма в ближайшие двое суток
Сильные дожди и грозы шквал ожидаются 13 и 14 августа на востоке Крыма.