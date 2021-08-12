Власть
Количество стран-участниц саммита «Крымской платформы» увеличилось до 37
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что еще три европейские страны подтвердили свое участие в саммите «Крымской платформы», который запланирован на 23 августа.
«Сразу три европейские страны подтвердили участие в учредительном саммите «Крымской платформы» 23 августа. Общее количество участников возросло до 37. Международная поддержка «Крымской платформы» набирает обороты, поэтому ждем новых подтверждений», – написал Кулеба в твиттере.
Как сообщала ранее первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар, саммит «Крымской платформы» пройдет в «Парковом» в Киеве, он продлится несколько часов и будет состоять из двух частей. Первую часть откроет украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала с песней «1944».
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Аксенов предложил отправлять бизнесменов в «штрафбат». Предприниматели, внесенные в «черный список» за нарушение коронавирусных ограничений в Крыму, обратились к властям с просьбой вновь разрешить им работать.
В непризнанной Абхазии почти готовы признать Крым частью России. Власти Абхазии заявили, что «готовы признать Крым частью России, для начала юридической процедуры нет никаких преград».
В МИД Украины отреагировали на заявления Лукашенко по Крыму. В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что «поддержка Минском противоправной политики Кремля относительно нарушения территориальной целостности Украины будет иметь последствия».
Лукашенко заявил, что заговорил о прямом авиасообщении с Крымом в ответ на санкции Киева. Александр Лукашенко утверждает, что заговорил о налаживании прямого авиасообщения с Крымом в ответ на закрытие Киевом авиасообщения с Минском.
В Крыму ограничили движение по трассе «Таврида»
Движение по трассе «Таврида» в Ленинском районе Крыма ограничено из-за подтопления. Транспорт направили альтернативным маршрутом, сообщила пресс-служба ФКУ «Упрдор «Тамань».
В Крыму за сутки выявили 393 случая коронавируса
За 11 августа на территории Крыма зарегистрировано 393 случая коронавирусной инфекции.
Опять потоп в Крыму: на трассе Симферополь - Ялта было остановлено движение
Вода полностью сошла с трассы Симферополь–Ялта, движение автомобилей возобновилось.
В Крыму начали болеть ковидом привитые «Спутником»
При этом уровень заболеваемости среди этой категории менее 0,2%.
23 часа назад
В Крым идет буря: когда и где ждать ливни и град
21 час назад
Дельфины в Крыму предупредили людей о землетрясении
14 часов назад
Аксенов предложил отправлять бизнесменов в «штрафбат»
Предприниматели, внесенные в «черный список» за нарушение коронавирусных ограничений в Крыму, обратились к властям с просьбой вновь разрешить им работать.