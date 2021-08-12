Количество стран-участниц саммита «Крымской платформы» увеличилось до 37

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что еще три европейские страны подтвердили свое участие в саммите «Крымской платформы», который запланирован на 23 августа.

«Сразу три европейские страны подтвердили участие в учредительном саммите «Крымской платформы» 23 августа. Общее количество участников возросло до 37. Международная поддержка «Крымской платформы» набирает обороты, поэтому ждем новых подтверждений», – написал Кулеба в твиттере.

Как сообщала ранее первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар, саммит «Крымской платформы» пройдет в «Парковом» в Киеве, он продлится несколько часов и будет состоять из двух частей. Первую часть откроет украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала с песней «1944».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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