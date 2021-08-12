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Происшествия

Керчанина, который под наркотиками насмерть сбил пенсионера, приговорили к четырем годам голонии

11:06 четверг, 12 августа 2021

Как установил суд, наезд со смертельным исходом на 71-летнего пожилого гражданина 48-летний житель Керчи совершил управляя автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права управлять транспортом еще на 3 года», — уточнили в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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