Керчанина, который под наркотиками насмерть сбил пенсионера, приговорили к четырем годам голонии

Как установил суд, наезд со смертельным исходом на 71-летнего пожилого гражданина 48-летний житель Керчи совершил управляя автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права управлять транспортом еще на 3 года», — уточнили в пресс-службе.

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