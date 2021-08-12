Происшествия
Керчанина, который под наркотиками насмерть сбил пенсионера, приговорили к четырем годам голонии
Как установил суд, наезд со смертельным исходом на 71-летнего пожилого гражданина 48-летний житель Керчи совершил управляя автомобилем в состоянии наркотического опьянения.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.
«Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права управлять транспортом еще на 3 года», — уточнили в пресс-службе.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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