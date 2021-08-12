Катаклизмы не покинут Крым в ближайшие годы

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Погодные катаклизмы будут повторяться в Крыму еще на протяжении следующих трех лет.

К чему стоит готовиться и в какое время года стихия будет наносить разрушительные удары, рассказал доцент Агротехнологической академии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, климатолог Владимир Рябов.

Климатические наблюдения за последние 20 лет свидетельствуют о том, что водные циклы в Крыму меняются каждые четыре года. Поэтому 2021 год — это только начальная дата выхода из засушливого периода.

Таким образом, до 2024 года количество осадков в регионе будет нарастать, а после вновь пойдет на спад, говорит наш собеседник, опираясь на многолетнюю статистику. При этом «большая вода», в том числе и разрушительной силы, угрожает полуострову только в летние периоды водного цикла.

«Ливневые осадки будут только в мае, июне, июле и августе, возможно, в начале сентября. Осенью, зимой и весной будут слабые обложные осадки. Таких страшных разрушительных последствий от них не будет»,— отметил климатолог.

Зимы водной фазы будут теплыми и малоснежными, что также может сказаться на наполняемости водоемов в это время года. Стабилизировать ситуацию с водным дефицитом будут летние ливни, по примеру этого года.

«Зима будет теплой, без затяжных сильных морозов, хотя не исключено, что могут быть кратковременные морозы. Судя по статистике, каждая последующая зима будет теплее предыдущей», — сказал специалист.

В тексте использованы материалы: Форпост

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