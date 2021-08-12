Какой сегодня праздник 12 августа

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Сегодня, 12 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День Военно-воздушных сил (День ВВС) России

Фото iz.ru

День Военно-воздушных сил (День ВВС) отмечается в России 12 августа в соответствии с Указом Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации».

Этот праздник получил статус памятного дня и призван способствовать повышению престижа военной службы и возрождению и развитию российских воинских традиций. Он установлен в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач по обеспечению обороны и безопасности государства.

12 августа 1912 года по Военному ведомству России был издан приказ, согласно которому вводился в действие Штат воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба. В ознаменование этого события 12 августа принято считать началом создания военной авиации России, а сама дата явилась основанием для учреждения профессионального праздника пилотов воздушного флота и работников авиационной инфраструктуры — Дня ВВС России (Указ Президента РФ № 949 от 29 августа 1997 года «Об установлении Дня Военно-воздушных сил»).

Международный день молодежи (International Youth Day)

Международный день молодежи (International Youth Day) отмечается ежегодно 12 августа с целью напомнить о роли молодых людей в развитии и построении мира, и повседневных проблемах, которые стоят на их пути.

Он установлен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года (резолюция 54/120) по предложению Всемирной конференции министров по делам молодежи, состоявшейся в Лиссабоне 8—12 августа 1998 года. Первый раз Международный день молодежи праздновался 12 августа 2000 года.

Сегодня в мире проживает рекордное число молодых людей — около 1,8 миллиарда детей и подростков в возрасте от 10 до 24 лет. Один из 10 детей находится в зоне конфликта, более полумиллиарда в бедности, а 24 миллиона из них не ходят в школу. Каждый день около 30 тысяч детей умирают от нищеты. Ежедневно 7 тысяч молодых людей заражаются ВИЧ-инфекцией.

В то время как молодежь составляет одну четверть мировой рабочей силы, на нее приходится половина безработных. Рынки труда испытывают трудности с обеспечением стабильной занятости с хорошими перспективами для молодых людей, за исключением высококвалифицированных специалистов.

Сила и Силуан

Народный праздник «Силуан и Сила» отмечается 12 августа (по старому стилю - 30 июля). В этот день церковь почитает святых апостолов от семидесяти Силуана и Силу (Силоса), а также святого Иоанна Воина. Другие названия праздника: «День Силы и Силуяна», «День силы», «Иван-воин». В народе говорили, что святой Сила подбавит мужику силы. Также считалось, что 12 августа «обмирают ведьмы». По народной молве, происходит это оттого, то они опиваются молоком.

Также сегодня, 12 августа, отмечают такие праздники:

- Всемирный день слонов (World Elephant Day)

- День памяти преподобного Анатолия Оптинского

- День встреченного рассвета

- День персонального компьютера (IBM PC Day) в США

- День виниловой пластинки (Vinyl Record Day) в США

- День матери в Таиланде

- День отца в Бразилии

- День отца в Токелау, Самоа

- Дидгороба в Грузии

- День библиотек в Индии

- День блюда «Жюльен Фрис» (National Julienne Fries Day) в США

- Славное двенадцатое (Glorious Twelfth) в Великобритании

- День среднего ребенка в США

Сегодня именины празднуют: Иван, Геласий, Павел, Лука, Андроник, Епенет, Крискент, Сила, Сильван (Силуан), Максим, Полихроний, Герман, Аполлон (Аполлоний), Прокл (Прокул), Ангелина, Лукия, Авдон, Авундий, Агния (Агна), Валентин (Уалентин), Елим (Елима), Ефив, Клара, Муко, Олимп (Олимпий), Пармен (Пармений), Сеннис, Хрисотель.

Что происходило 12 августа в прошлые годы

1323 - Новгород и Швеция после затяжной тридцатилетней войны заключили Ореховский мир.

1896 - в США (Аляска) на реке Клондайк найдена золотая жила (в наше время слово клондайк стало нарицательным и обозначает баснословное богатство, которым нужно завладеть).

1898 - США присоединяют Гавайские острова.

1919 - объединенные армии УНР начали наступление на советско-украинском фронте.

1950 - Министерство обороны США выпустило руководство как надо защищаться от ядерной атаки, это заставило население массово строить подземные бункеры (на данную тему в Голливуде вышло несколько комедийных фильмов).

1960 - в штате Флорида (США) с мыса Канаверал был запущен первый телекоммуникационный спутникEcho One.

1991 - в Англии запрещен выгул бойцовых собак без намордников, их разведение и продажа (долгое время в Британии были популярны подпольные собачьи бои, также доказано, что бойцовые собаки без намордника опасны для людей).

1994 - в кинопрокат США поступает фильм «Прирожденные убийцы» культового режиссера Оливера Стоуна (в фильме показан цинизм СМИ, насилие в семье, использованы необычные приемы съемки).

1999 - в Украине решено закрыть все вытрезвители (данное помещение раньше называлось «Приют для опьяневших», впрочем в наше время всех пьяных забирают в отделение милиции).

2000 - ужасная катастрофа в составе Северного флота России: в Баренцевом море атомная подводная лодка «Курск» затонула на глубине 108 метров в результате катастрофы, официальная версия взрыв торпеды (впрочем ввиду полнейшей секретности истинные причины выяснить не представляется возможным).

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 12 августа. Какие праздники будут завтра?

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