Движение по трассе «Таврида» восстановлено только частично

Движение по трассе «Таврида» в районе подтопления на востоке Крыма частично восстановлено.

Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Тамань».

«12 августа в 12.40 на участке трассы «Таврида» в Ленинском районе (км 54 – км 55) восстановлено движение (по одной полосе в каждую сторону)», – говорится в сообщении.

Движение было полностью перекрыто на участке «Тавриды» от развязки в районе села Красногорка до села Луговое Ленинского района Крыма с 10.00 из-за подтопления проезжей части после ливня. Транспорт объезжал через село Ильичево.

В самой Красногорке из-за дождя подтоплено 25 домовладений и 80 придомовых территорий. Пострадавших нет.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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