Более 2,6 тысяч крымчанок прошли бесплатную программу ЭКО

Более 2,6 тысяч крымчанок смогли пройти программу экстракорпорального оплодотворения за счет ОМС за последние 6 лет.

Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Республики Крым.

«С 2015 года ЭКО стала доступна широкому кругу пациентов, так как стала проводиться за счет средств фонда обязательного медицинского страхования. За 6 лет лечение бесплодия методом ЭКО за средства ОМС было проведено свыше 2600 пациенткам Республики Крым», – говорится в сообщении.

За первое полугодие 2021 года процедуру прошли 445 женщин, из которых 122 добились желаемого результата. В целом на 2021 год в Республике Крым запланировано проведение 839 процедур ЭКО за средства ОМС.

В этом году процедуру ЭКО по ОМС пациентам в Республике Крым оказывают 8 медицинских организаций.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Сколько туристов с COVID-19 выявили в Крыму. В Крыму за неделю у 88 неорганизованных туристов подтвержден диагноз COVID-19, это максимум за весь курортный сезон.

Новый антирекорд в Севастополе: сводка по COVID-19 за сутки. За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 225 случаев заболевания COVID-19.

Ограничения по COVID-19 в Симферополя ослабят: что изменится. Власти Крыма снимут ограничения на работу фудкортов в Симферополе, это решение принято в связи со стабилизацией эпидситуации в городе.

В Крыму начали болеть ковидом привитые «Спутником». При этом уровень заболеваемости среди этой категории менее 0,2%.