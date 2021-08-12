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Власть

Более 2,6 тысяч крымчанок прошли бесплатную программу ЭКО

08:30 четверг, 12 августа 2021

Более 2,6 тысяч крымчанок смогли пройти программу экстракорпорального оплодотворения за счет ОМС за последние 6 лет.

Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Республики Крым.

«С 2015 года ЭКО стала доступна широкому кругу пациентов, так как стала проводиться за счет средств фонда обязательного медицинского страхования. За 6 лет лечение бесплодия методом ЭКО за средства ОМС было проведено свыше 2600 пациенткам Республики Крым», – говорится в сообщении.

За первое полугодие 2021 года процедуру прошли 445 женщин, из которых 122 добились желаемого результата. В целом на 2021 год в Республике Крым запланировано проведение 839 процедур ЭКО за средства ОМС.

В этом году процедуру ЭКО по ОМС пациентам в Республике Крым оказывают 8 медицинских организаций.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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