Аксенов пригрозил «проредить» ряды Минздрава с помощью силовиков

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов пригрозил увольнением и привлечением к уголовной ответственности чиновникам Минздрава региона, ответственным за срыв закупок жизненно важных лекарственных препаратов.

Об этом он заявил на оперштабе по предотвращению распространения COVID-19.

По словам главы республики, за последнюю неделю значительно увеличилось количество обращений крымчан с жалобами на отсутствие льготных лекарств в аптеках.«Ежедневно в течение этой недели я отправляю в прокуратуру (заявления) для принятия управленческого решения, в том числе привлечения к уголовной ответственности за бездействие должностных лиц министерства здравоохранения и других коллег, отвечающих за формирование перечня лекарственных препаратов. Конечно, проредятся ряды Минздрава к следующей неделе», – пообещал Аксенов.

Сложившуюся ситуацию с обеспечением крымчан жизненно важными лекарствами руководитель региона назвал «невменяемой».

Аксенов также пообещал на следующем оперштабе назвать фамилии всех виновных лиц и примененные в отношении них меры.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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