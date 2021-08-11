В суды Крыма поступило более сотни дел «о клевете»

фото © rg.ru

Эксперт «Крымской правозащитной группы» Александр Седов сообщил, что в суды Крыма поступило более сотни дел по статье о «клевете».

«Мы проверили информацию, сколько дел передавалось в суды – это более 100 дел по «клевете». Но, фактически, до приговоров дошло порядка 20-ти дел и из этих 20-ти приговоров практически все оправдательные. По двум делам были штрафы – порядка 10-15 тысяч рублей», – рассказал Александр Седов.

Он пояснил, что чаще всего в Крыму такие дела касаются критики власти.

«Если это критика правительства или, не дай бог президента, тогда применяются новые статьи, как «оскорбительные высказывания в отношении президента» или такие бредовые формулировки, с точки зрения права, как «разжигание розни к социальной группе правительства», что с точки зрения прав человека является абсолютным бредом. А если критика идет конкретного представителя уровня низкого звена, но это все-таки представитель власти, то статья очень удобная для применения статья – «клевета», – отметил Седов.

5 августа стало известно, что силовики задержали ялтинскую активистку Людвику Пападопулу на границе Крыма с Украиной. Причиной задержания стало то, что Пападопулу якобы находится в розыске и у нее взяли подписку о невыезде, пояснил тогда адвокат Алексей Ладин.

6 августа, Киевский районный суд Симферополя вынес решение с ограничительными мерами в отношении, которую обвинили в «клевете».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Суд обязал севастопольскую больницу выплатить компенсацию за смерть ребенка. Ленинский районный суд Севастополя обязал ГБУЗС «Городская больница № 5 «Центр охраны здоровья матери и ребенка» выплатить денежную компенсацию за смерть ребенка.

В Крыму массово штрафуют уличных торговцев. Специалисты муниципального контроля в городах и районах Крыма провели с начала года несколько тысяч рейдов по местам стихийной торговли.

В Севастополе по обвинению в мошенничестве задержали участкового и сотрудника ППС. Старшего участкового уполномоченного и сотрудника патрульно-постовой службы одного из территориальных отделов полиции задержали по подозрению в превышении служебных полномочий и мошенничестве в особо крупном размере.

В Крыму продолжаются аресты «свидетелей Иеговы». Сотрудники ФСБ пресекли деятельность членов ячейки запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы».