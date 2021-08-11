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Власть

В суды Крыма поступило более сотни дел «о клевете»

17:34 среда, 11 августа 2021
В суды Крыма поступило более сотни дел «о клевете»

фото © rg.ru

Эксперт «Крымской правозащитной группы» Александр Седов сообщил, что в суды Крыма поступило более сотни дел по статье о «клевете».

«Мы проверили информацию, сколько дел передавалось в суды – это более 100 дел по «клевете». Но, фактически, до приговоров дошло порядка 20-ти дел и из этих 20-ти приговоров практически все оправдательные. По двум делам были штрафы – порядка 10-15 тысяч рублей», – рассказал Александр Седов.

Он пояснил, что чаще всего в Крыму такие дела касаются критики власти.

«Если это критика правительства или, не дай бог президента, тогда применяются новые статьи, как «оскорбительные высказывания в отношении президента» или такие бредовые формулировки, с точки зрения права, как «разжигание розни к социальной группе правительства», что с точки зрения прав человека является абсолютным бредом. А если критика идет конкретного представителя уровня низкого звена, но это все-таки представитель власти, то статья очень удобная для применения статья – «клевета», – отметил Седов.

5 августа стало известно, что силовики задержали ялтинскую активистку Людвику Пападопулу на границе Крыма с Украиной. Причиной задержания стало то, что Пападопулу якобы находится в розыске и у нее взяли подписку о невыезде, пояснил тогда адвокат Алексей Ладин.

6 августа, Киевский районный суд Симферополя вынес решение с ограничительными мерами в отношении, которую обвинили в «клевете».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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