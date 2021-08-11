В Севастополе пассажир автобуса разделся и попытался выпрыгнуть в окно

На пульт дежурного поступил сигнал «тревога» из автобуса, движущегося по городскому маршруту, в котором нетрезвый пассажир мешал водителю управлять автобусом и разбил стекло.

Инцидент произошел на маршруте городского автобуса, который направлялся в Инкерман. Гражданин, находясь в неадекватном состоянии, неожиданно снял с себя футболку и начал высовываться в окно, после чего подойдя к водителю потребовал немедленно остановить автобус. Услышав отрицательный ответ работника транспорта, мужчина попытался отобрать управление автобусом, однако это у него не получилось - водитель применил экстренное торможение, заблокировал двери и нажал на тревожную кнопку. Неадекватный пассажир попытался покинуть автобус через форточку, но окно не выдержало его веса и разбилось.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии оказали доврачебную помощь пострадавшему правонарушителю и вызвали на место происшествия бригаду скорой помощи. После госпитализации 55-летний мужчина бел передан в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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