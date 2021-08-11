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Власть

В Севастополе на ремонте крыши украли 120 тысяч рублей

В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств. Фигуратном криминальной истории стал «Фонд содействия капитальному ремонту» – структура, подведомственная департаменту городского хозяйства.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

«Прокуратура Нахимовского района Севастополя провела проверку законности расходования денежных средств, уплаченных Фондом содействия капитальному ремонту за проведенные строительные работы. <…> Возбуждено уголовное дело по факту хищения средств ФСКР. В ходе следствия будут установлены лица, причастные к совершению преступления», – уточнила старший помощник прокурора города Севастополя по взаимодействию со СМИ Марина Кузьменко.

Следствием установлено, что в июне 2020 года Фонд содействия капитальному ремонту оплатил строительные работы фирме, которая до этого по договору проводила капитальный ремонт некоторых многоквартирных домов, в том числе кровли в доме № 1 по улице Чехова. Однако выяснилось, что часть работ по ремонту крыши, за которые было заплачено порядка 120 тысяч рублей, в действительности никто не производил. 

Отдел ОМВД России по Нахимовскому району Севастополя возбудил уголовное дело.

После того, как установят причастных к совершению преступления, им предъявят обвинение в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения. Ход расследования на контроле прокуратуры.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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