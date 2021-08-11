В Севастополе двое туристов застряли на диком пляже

Севастопольские спасатели Центра гражданской защиты эвакуировали с территории дикого пляжа в районе набережной Андрея Первозванного двоих туристов, которые оказались не в силах самостоятельно покинуть место отдыха, сообщили в пресс-службе ЦГЗ.

«На пульт оперативного дежурного поступило сообщение о необходимости помощи двум людям, которые не могли самостоятельно выбраться из дикого пляжа. <…> К месту происшествия была направлена дежурная смена поисково-спасательного отряда», – говорится в сообщении.

Поисково-спасательную операцию производили накануне в темное время суток, около девяти часов вечера. Вместе со спасателями на место выехали медики и полиция.

Обнаружив пострадавших, специалисты эвакуировали людей из труднодоступного места с помощью специального альпинистского снаряжения. На все мероприятия по оказанию помощи, к которым привлекли подразделение из четырех человек и один автомобиль, ушло чуть больше часа.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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