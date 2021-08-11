Происшествия
В Севастополе двое туристов застряли на диком пляже
Севастопольские спасатели Центра гражданской защиты эвакуировали с территории дикого пляжа в районе набережной Андрея Первозванного двоих туристов, которые оказались не в силах самостоятельно покинуть место отдыха, сообщили в пресс-службе ЦГЗ.
«На пульт оперативного дежурного поступило сообщение о необходимости помощи двум людям, которые не могли самостоятельно выбраться из дикого пляжа. <…> К месту происшествия была направлена дежурная смена поисково-спасательного отряда», – говорится в сообщении.
Поисково-спасательную операцию производили накануне в темное время суток, около девяти часов вечера. Вместе со спасателями на место выехали медики и полиция.
Обнаружив пострадавших, специалисты эвакуировали людей из труднодоступного места с помощью специального альпинистского снаряжения. На все мероприятия по оказанию помощи, к которым привлекли подразделение из четырех человек и один автомобиль, ушло чуть больше часа.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Смертельная авария на востоке Крыма: «ВАЗ» вылетел под грузовик. Один человек погиб в аварии с участием грузового и легкового автомобилей в Кировском районе Крыма, полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Семейная ссора на пьяную голову едва не обернулась трагедией в Крыму. В Саках 40-летняя женщина в ходе семейного конфликта ранила младшего брата ножом, возбуждено уголовное дело.
В Крыму женщина разгромила мясорубкой чужую машину. В Севастополе скандал между женщиной и мужчиной закончился тем, что местная жительница практически разнесла автомобиль оппонента обычной мясорубкой.
Землетрясение в Черном море: есть ли связь с обрушением филармонии. Землетрясение, которое произошло в Черном море накануне в 39 километрах от Севастополя, не могло чувствоваться в Симферополе и тем более повлиять на обрушение стены здания Крымской государственной филармонии в центре города.
В суды Крыма поступило более сотни дел «о клевете»
Эксперт «Крымской правозащитной группы» Александр Седов сообщил, что в суды Крыма поступило более сотни дел по статье о «клевете».
Новый антирекорд в Севастополе: сводка по COVID-19 за сутки
За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 225 случаев заболевания COVID-19.
Новые подробности обстрела британского эсминца около Крыма
В ходе инцидента с эсминцем Defender в июне этого года российский самолет Су-24М сбрасывал бомбы по курсу корабля на расстоянии менее одного километра от британского судна.
В Крыму нашли повешенными двух крымских татар
На полуострове нашли тела двух парней 19 и 23 лет - их разыскивала полиция как пропавших без вести.
8 августа
В Крыму начали болеть ковидом привитые «Спутником»
При этом уровень заболеваемости среди этой категории менее 0,2%.