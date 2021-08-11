В непризнанной Абхазии почти готовы признать Крым частью России

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Власти Абхазии заявили, что «готовы признать Крым частью России, для начала юридической процедуры нет никаких преград».

Об этом со ссылкой на лидера Народной партии Абхазии Якуба Лакобу сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Я думаю, уже давно можно было бы признать, я думаю, признают, а как иначе? Должны были признать, конечно. Может быть, мы привыкли ждать рекомендаций из нашей белокаменной матушки-России. Может, там говорят подождать, есть какие-то соображения дипломатические, политические. Я считаю, нет, никаких препон быть не должно. Что для этого нужно? Принять решение и все. <...> В 24 часа это можно решить. Абхазия-то сама по себе маленькая, ее саму некоторые называют полупризнанной в этом смысле», - отметил он.

Лакоба также сообщил, что представители его организации готовы обратиться к российским властям с просьбой инициировать этот процесс.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что назовет Крым российским, когда «последний олигарх в России начнет поставлять туда продукцию». При этом, по его словам, у него «развязаны руки», поэтому можно переступить через Будапештский меморандум.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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