Коронавирус в Крыму
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В Крыму выросло число работающих ночью кафе и ресторанов
фото © vesti-k.ru
Число заведений общепита, которые получили разрешение на работу после 23:00, в Республике Крым увеличилось до 71.
Об этом говорится в новой редакции указа главы республики о режиме повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
В последнем варианте документа, опубликованного на официальном портале крымского правительства, появилось еще девять заведений. Разрешение на ночную работу получили кафе и три ресторана в Ялте, два кафе в Симферополе и по одному заведению в Керчи, Судаке и Симферопольском районе.
Как сообщалось, в регионе действует режим повышенной готовности и усилены коронавирусные ограничения. В ряде городов и районов полуострова полностью запрещена работа дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов, в том числе расположенных на территории предприятий общепита.
При этом ряд заведений общепита получит разрешение работать после 23:00. Для этого им придется выполнить ряд требований. В частности, все сотрудники предприятий должны быть вакцинированы, а залы заведений оборудованы камерами видеонаблюдения.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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