Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Рекордная смертность от COVID-19 зарегистрирована в Крыму ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● Пункт вакцинации в центре Ялты теперь будет работать пять дней в неделю ● Тяжелое время: Аксенов рассказал о ситуации с COVID-19 в Крыму ● Лечение каждого тяжелого случая Covid-19 в Севастополе обходится в 220 тысяч
В Крыму начали болеть ковидом привитые «Спутником»
фото © Новости Крыма
При этом уровень заболеваемости среди этой категории менее 0,2%.
Об этом на заседании оперативного штаба по ситуации с коронавирусом заявила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.
«Да, привитые болеют, но надо отметить, что более чем 450 тысяч привитых у нас заболевших менее 0,2%. Это показатель активности иммунизации и эффективности иммунизации и эта ситуация не отличается от других субъектов РФ», — отметила Пеньковская.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Сводка о новых заражениях в Крыму. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 388 случаев новой коронавирусной инфекции.
Пункт вакцинации в центре Ялты теперь будет работать пять дней в неделю. Выездной пункт вакцинации на площади Советской теперь работает не 1-2 дня в неделю, как прежде, а пять (с 11-00 до 16-00).
Тяжелое время: Аксенов рассказал о ситуации с COVID-19 в Крыму. Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в Крыму остается напряженной, динамики к снижению количества заболевших пока нет.
Лечение каждого тяжелого случая Covid-19 в Севастополе обходится в 220 тысяч. В минувшем году на медицинские мероприятия по ковиду дополнительно потратили 1,9 млрд.
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