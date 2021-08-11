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Коронавирус в Крыму

В Крыму начали болеть ковидом привитые «Спутником»

11:46 среда, 11 августа 2021
В Крыму начали болеть ковидом привитые «Спутником»

фото © Новости Крыма

При этом уровень заболеваемости среди этой категории менее 0,2%.

Об этом на заседании оперативного штаба по ситуации с коронавирусом заявила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.

«Да, привитые болеют, но надо отметить, что более чем 450 тысяч привитых у нас заболевших менее 0,2%. Это показатель активности иммунизации и эффективности иммунизации и эта ситуация не отличается от других субъектов РФ», — отметила Пеньковская.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Сводка о новых заражениях в Крыму. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 388 случаев новой коронавирусной инфекции.

Пункт вакцинации в центре Ялты теперь будет работать пять дней в неделю. Выездной пункт вакцинации на площади Советской теперь работает не 1-2 дня в неделю, как прежде, а пять (с 11-00 до 16-00).

Тяжелое время: Аксенов рассказал о ситуации с COVID-19 в Крыму. Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в Крыму остается напряженной, динамики к снижению количества заболевших пока нет.

Лечение каждого тяжелого случая Covid-19 в Севастополе обходится в 220 тысяч. В минувшем году на медицинские мероприятия по ковиду дополнительно потратили 1,9 млрд.

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