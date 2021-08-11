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Власть

В Крыму массово штрафуют уличных торговцев

10:16 среда, 11 августа 2021
В Крыму массово штрафуют уличных торговцев

фото © идея-малого-бизнеса.рф

Специалисты муниципального контроля в городах и районах Крыма провели с начала года несколько тысяч рейдов по местам стихийной торговли.

Об этом сообщила пресс-служба министерства промышленной политики Республики Крым.

«За первое полугодие 2021 года проведено более 4,6 тыс рейдов, составлено 2,5 тыс протоколов об административных правонарушениях на сумму практически 3,5 млн руб, – говорится в сообщении. – Вынесено более 300 предупреждений».

По данным минпромполитики РК, в последнем квартале текущего года наиболее активно проводили рейды по ликвидации стихийной торговли в Симферополе, Евпатории, Феодосии, Ялте, Алуште, Красноперекопске и Судаке, а также в Симферопольском и Красногвардейском районах.

В пресс-службе министерства уточнили, что количество проведенных рейдовых мероприятий увеличилось на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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