В Крыму массово штрафуют уличных торговцев

фото © идея-малого-бизнеса.рф

Специалисты муниципального контроля в городах и районах Крыма провели с начала года несколько тысяч рейдов по местам стихийной торговли.

Об этом сообщила пресс-служба министерства промышленной политики Республики Крым.

«За первое полугодие 2021 года проведено более 4,6 тыс рейдов, составлено 2,5 тыс протоколов об административных правонарушениях на сумму практически 3,5 млн руб, – говорится в сообщении. – Вынесено более 300 предупреждений».

По данным минпромполитики РК, в последнем квартале текущего года наиболее активно проводили рейды по ликвидации стихийной торговли в Симферополе, Евпатории, Феодосии, Ялте, Алуште, Красноперекопске и Судаке, а также в Симферопольском и Красногвардейском районах.

В пресс-службе министерства уточнили, что количество проведенных рейдовых мероприятий увеличилось на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму продолжаются аресты «свидетелей Иеговы». Сотрудники ФСБ пресекли деятельность членов ячейки запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы».

В Крыму наказали браконьера. Суд вынес приговор симферопольцу, незаконно хранившему калугу и ее икру.

С 1 сентября российские водители смогут обжаловать штрафы ГИБДД в электронном виде. Сейчас у автомобилистов есть право опротестовать штраф двумя способами: придя в отделение ГИБДД или отправив заказное письмо в инспекцию.

Стало известно о махинациях при строительстве подхода к Крымскому мосту. Гендиректора общества с ограниченной ответственностью «Крымсетьэнергопроект» обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму в размере 20 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Следкома по РК и Севастополю.