В Крым идет буря: когда и где ждать ливни и град

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Сильные ливни с градом накроют Крым в четверг, есть риски возникновения ЧС, объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

«12 августа в центральных, южных и восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди, крупный град, шквал 20-25 м/с», - рассказали в ведомстве.

В МЧС предупреждают, что при прохождении комплекса опасных гидрометеорологических явлений высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений.

Также при сильном ветре есть угроза падения рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможны обрывы линий электропередач. Возможны происшествия в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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