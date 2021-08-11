Общество
В Крым идет буря: когда и где ждать ливни и град
фото © pixabay.com
Сильные ливни с градом накроют Крым в четверг, есть риски возникновения ЧС, объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС.
«12 августа в центральных, южных и восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди, крупный град, шквал 20-25 м/с», - рассказали в ведомстве.
В МЧС предупреждают, что при прохождении комплекса опасных гидрометеорологических явлений высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений.
Также при сильном ветре есть угроза падения рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможны обрывы линий электропередач. Возможны происшествия в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крым идет грозовой фронт: ливни могут привести к подтоплениям. Штормовое предупреждение о непогоде в Крыму сохраняется и во вторник, синоптики прогнозируют очень сильные ливни.
Прогноз погоды в Крыму на вторник 10 августа. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 10 августа.
Над Крымом «объединились» циклон и каспийская депрессия: чего ждать. Обрушившаяся на Крым непогода стала следствием «объединения» циклона и каспийской депрессии.
Удар стихии: в Крыму прогнозируют ливни с крупным градом и шквалом. Ливни с грозой и градом прогнозируют синоптики в понедельник на территории Крыма, объявлено штормовое предупреждение.
Новый антирекорд в Севастополе: сводка по COVID-19 за сутки
За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 225 случаев заболевания COVID-19.
Новые подробности обстрела британского эсминца около Крыма
В ходе инцидента с эсминцем Defender в июне этого года российский самолет Су-24М сбрасывал бомбы по курсу корабля на расстоянии менее одного километра от британского судна.
Разлив российской нефти в Черном море оказался в 400 тысяч раз больше фото
Проводившая закачку нефти компания изначально сообщила о разливе нефти на 200 квадратных метров, но оказалось, что разлив составил 80 квадратных километров.
В Крыму нашли повешенными двух крымских татар
На полуострове нашли тела двух парней 19 и 23 лет - их разыскивала полиция как пропавших без вести.
8 августа
У берегов Крыма произошло землетрясение
24 часа назад
Сводка о новых заражениях в Крыму
За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 388 случаев новой коронавирусной инфекции.