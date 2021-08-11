Происшествия
Убийце из Сакского района грозит 15 лет тюрьмы
В июле прошлого года 48-летний местный житель после совместной попойки избил и задушил свою знакомую.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.
«С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело было направлено в Сакский районный суд. Теперь обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет», — уточнили в пресс-службе.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымчанин получил 12 лет тюрьмы за «шутки» с детской порнографией. Как установил суд, 42-летний местный житель, находясь у себя дома совместно со своей малолетней племянницей и ее подругой сфотографировал обнаженных девочек на камеру своего телефона в целях удовлетворения своих сексуальных потребностей.
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