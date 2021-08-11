Убийце из Сакского района грозит 15 лет тюрьмы

В июле прошлого года 48-летний местный житель после совместной попойки избил и задушил свою знакомую.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

«С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело было направлено в Сакский районный суд. Теперь обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет», — уточнили в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанин получил 12 лет тюрьмы за «шутки» с детской порнографией. Как установил суд, 42-летний местный житель, находясь у себя дома совместно со своей малолетней племянницей и ее подругой сфотографировал обнаженных девочек на камеру своего телефона в целях удовлетворения своих сексуальных потребностей.

В Севастополе пенсионер ударил ребенка монтировкой - мешал спать. В Севастополе пенсионер напал на детей с монтировкой.

В Крыму пьяный отец заколол сына кинжалом. Фигурантом уголовного дела стал 63-летний местный житель.

В Керчи поймали похитителя железнодорожного оборудования. Всего на сортировочной станции из путевых коробок стрелочных переводов злоумышленник похитил трансформаторов на сумму свыше 28 000 рублей.