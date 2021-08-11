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Происшествия

Убийце из Сакского района грозит 15 лет тюрьмы

10:36 среда, 11 августа 2021

В июле прошлого года 48-летний местный житель после совместной попойки избил и задушил свою знакомую.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

«С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело было направлено в Сакский районный суд. Теперь обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет», — уточнили в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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