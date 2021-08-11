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Коронавирус в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

10:00 среда, 11 августа 2021
Сводка о новых заражениях в Крыму

фото © zdrav.expert

За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 388 случаев новой коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Из общего количества заболевших, 335 — выявлены при обращении за медицинской помощью, 53 – выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 64015 случая новой коронавирусной инфекции, 466 из которых завозные из-за границы, 128 случаев – завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 62552 случая  при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию обследовано 5153 лиц.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Тяжелое время: Аксенов рассказал о ситуации с COVID-19 в Крыму. Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в Крыму остается напряженной, динамики к снижению количества заболевших пока нет.

Лечение каждого тяжелого случая Covid-19 в Севастополе обходится в 220 тысяч. В минувшем году на медицинские мероприятия по ковиду дополнительно потратили 1,9 млрд.

Неуклонный рост: COVID-19 в Севастополе - сводка за сутки. За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 219 случаев заболевания COVID-19. Это новый максимум.

Крымчанам теперь доступны все четыре российских вакцины от коронавируса. Ни одна их них не признана ВОЗ.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 388 случаев новой коронавирусной инфекции.

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