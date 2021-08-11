Суд обязал севастопольскую больницу выплатить компенсацию за смерть ребенка

Ленинский районный суд Севастополя обязал ГБУЗС «Городская больница № 5 «Центр охраны здоровья матери и ребенка» выплатить денежную компенсацию за смерть ребенка.

Иск был удовлетворен частично – итоговая сумма компенсации составила 1,4 миллиона рублей, хотя изначально семья запрашивала 4 миллиона. Тем не менее, пострадавшая сторона результатом удовлетворена. По словам подавшей иск Виктории, для нее главным являлось доведение процесса до результата – признания вины лечебного учреждения.

Истцы готовятся к тому, что медучреждение не согласится с решением и будет подана апелляция.

Помимо иска о компенсации вреда, рассматривается уголовное дело о причинении смерти.

Как сообщалось, в сентябре прошлого года, женщина встала на учет по беременности, наблюдалась по плану, и каких-либо патологий у нее обнаружено не было. Ощутив начало родов, она вызвала «скорую» и была доставлена в городскую больницу №5. Самочувствие ее было нормальным, при осмотре и прослушивании плод был живым. Но в результате халатного отношения медицинского персонала и некачественного оказания медицинской услуги ребенок погиб в утробе матери во время родов.

Из предоставленных пострадавшей документов следует, что причиной смерти стало острое нарушение кровотока в пуповине, которое вызвало последствия, при которых «гибель плода является только условно предотвратимой».

По итогам проведенного департаментом здравоохранения служебного расследования к дисциплинарной ответственности привлечены дежурные акушерки, а оказывавший медицинскую помощь пострадавшей акушер-гинеколог уволен.

Как уточнила адвокат пострадавшей стороны, две экспертизы показали дефект оказания медицинской помощи, который привел к гибели ребенка, и через несколько месяцев после происшествия было возбуждено уголовное дело.

«Решение по гражданскому делу и экспертизы мы предоставим в правоохранительные органы, чтобы стимулировать ход расследования», - сообщила о дальнейших действиях адвокат Виктория Смолярова.

Сейчас, по информации адвоката, Гагаринским РОВД проводятся следственные действия в рамках ч.2 статьи 118 УК РФ «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

В тексте использованы материалы: Форпост

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