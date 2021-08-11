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Власть

Строительство яхтенной марины в Балаклаве начнется позже

Работы по строительству яхтенной марины в Балаклаве начнутся по окончании туристического сезона в регионе.

Об этом сегодня на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«По яхтенной марине в Балаклаве – особый проект, вышли из Главгосэкспертизы в этом году, начинаем ее делать. Контрактуемся, начинаем первую часть после туристического сезона, к первой части набережной уже приступать будем», – уточнил Развожаев.

Планы по строительству яхтенной марины в Балаклаве озвучивались в феврале 2018 года на инвестфоруме в Сочи. В правительстве Севастополя отмечали, что реализация проекта развития Балаклавской бухты как международного центра туризма с яхтенной мариной обойдется в 20 миллиардов рублей.

В мае 2021 года Главгосэкспертиза одобрила проект марины и реконструкции двух набережных в Балаклаве. Проект разработан АО «Стройгазмонтаж», застройщиком выступает государственное казенное учреждение Севастополя «Единая дирекция капитального строительства».

Путин 21 апреля в послании Федеральному Собранию отметил, что яхтенный курорт в Балаклаве войдет в число пилотных проектов программы льготных кредитов для туристической отрасли.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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