Власть
Строительство яхтенной марины в Балаклаве начнется позже
Работы по строительству яхтенной марины в Балаклаве начнутся по окончании туристического сезона в регионе.
Об этом сегодня на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«По яхтенной марине в Балаклаве – особый проект, вышли из Главгосэкспертизы в этом году, начинаем ее делать. Контрактуемся, начинаем первую часть после туристического сезона, к первой части набережной уже приступать будем», – уточнил Развожаев.
Планы по строительству яхтенной марины в Балаклаве озвучивались в феврале 2018 года на инвестфоруме в Сочи. В правительстве Севастополя отмечали, что реализация проекта развития Балаклавской бухты как международного центра туризма с яхтенной мариной обойдется в 20 миллиардов рублей.
В мае 2021 года Главгосэкспертиза одобрила проект марины и реконструкции двух набережных в Балаклаве. Проект разработан АО «Стройгазмонтаж», застройщиком выступает государственное казенное учреждение Севастополя «Единая дирекция капитального строительства».
Путин 21 апреля в послании Федеральному Собранию отметил, что яхтенный курорт в Балаклаве войдет в число пилотных проектов программы льготных кредитов для туристической отрасли.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Из Севастополя в Сочи могут запустить Комету. Катерное сообщение между двумя южными города организуют с участием Минпромторга.
Пассажирский паром «Адмирал Истомин» будут ремонтировать в Севастополе. Ремонт пассажирского парома «Адмирал Истомин» будет проходить в Севастополе. Победителем конкурса, объявленного ранее ГУП ГС «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова», стала местная компания «Сориус», следует из материалов государственной закупки.
Ялту оккупировали пираты. В Ялте образовалась новая напасть: малый морской транспорт.
Рейд через Севастопольскую бухту перекроют из-за репетиции парада. В связи с репетицией дня Военно-Морского Флота 21 июля будет перекрыт рейд через Севастопольскую бухту, сообщили в пресс-службе правительства города.
В суды Крыма поступило более сотни дел «о клевете»
Эксперт «Крымской правозащитной группы» Александр Седов сообщил, что в суды Крыма поступило более сотни дел по статье о «клевете».
Новый антирекорд в Севастополе: сводка по COVID-19 за сутки
За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 225 случаев заболевания COVID-19.
Новые подробности обстрела британского эсминца около Крыма
В ходе инцидента с эсминцем Defender в июне этого года российский самолет Су-24М сбрасывал бомбы по курсу корабля на расстоянии менее одного километра от британского судна.
В Крыму нашли повешенными двух крымских татар
На полуострове нашли тела двух парней 19 и 23 лет - их разыскивала полиция как пропавших без вести.
8 августа
В Крыму начали болеть ковидом привитые «Спутником»
При этом уровень заболеваемости среди этой категории менее 0,2%.