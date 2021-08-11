Строителей севастопольского этапа «Тавриды» заподозрили в захламлении Балаклавы

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В Балаклавском районе Севастополя стремительно разрастается свалка строительных отходов, находящаяся под присмотром неизвестного мужчины, представляющегося журналистам «туристом».

Об этом сообщает телеканал «Первый Севастопольский».

За одну неделю количество строительного грунта на свалке отходов в районе Фонтанного переулка увеличилось вдвое. На месте продолжает работать экскаватор, выравнивая и утрамбовывая привезенные грузовиками отходы.

Журналисты и члены Общественной палаты Севастополя проследили за маршрутом КамАЗов, сгружающих стройотходы в районе Фонтанного переулка. Четыре грузовика направились из Балаклавы в сторону строительства 8 участка трассы «Таврида». Номера машин зафиксированы.

Собственное административное расследование уже начали в департаменте природных ресурсов и экологии Севастополя. Специалисты природоохранного ведомства регулярно посещают эту территорию.

«Мы отбираем пробы почвы – этим занимается наше подведомственное учреждение «Эко Центр», потом в лаборатории они исследуют, после чего устанавливают: есть ли превышения предельно допустимых концентраций веществ», – пояснили в пресс-службе Севприроднадзора.

Отметим, что свалки опасных отходов регулярно выявляются на территории Севастополя, но если раньше нарушения законодательства фиксировались в окрестностях города, то теперь все чаще сообщается о вывозе мусора на территории военных частей.

На привлечение виновных к ответственности, как показывает судебная практика, может уходить несколько лет. При этом назвать стоимость и сроки восстановления всех замусоренных территорий Севастополя вряд ли кто-то возьмется.

В тексте использованы материалы: Форпост

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