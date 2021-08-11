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Происшествия

Спасатели сняли с опасного склона в Новом Свете двух туристов

17:13 среда, 11 августа 2021

Двое туристов из Евпатории, гуляя по склонам горы Коба-Кая в Новом Свете, оказались на сыпучем склоне и не смогли самостоятельно спуститься вниз.

Как сообщает пресс-служба МЧС РК, туристов пришлось снимать с помощью альпинистского снаряжения.

К месту происшествия отправились специалисты судакского отряда «КРЫМ-СПАС» и спасатели МЧС.

«Пострадавшие были обнаружены на труднодоступном участке местности. Спасатели установили страховочные перила и, используя альпинистское снаряжение, осуществили безопасный спуск пострадавших со сложного участка рельефа», - говорится в сообщении.

С туристами провели профилактическую беседу, в медицинской помощи спасенные евпаторийцы не нуждались.

Ранее крымские спасатели эвакуировали туристку с опасного склона горы под Судаком и получили за это комплименты. Спасенная девушка назвала их галантными героями.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Российский турист застрял на опасном склоне мыса Меганом. В Судаке спасли туриста из Архангельска, который во время прогулки по мысу Меганом оказался на опасном участке и не смог самостоятельно выйти на пологую местность.

В горах Крыма спасли балерину Большого театра. В районе Судака балерина Большого театра Мария Кабанова сбилась с тропы и оказалась на труднодоступном участке с сыпучим грунтом.

Туристка ночью сорвалась в скальную расщелину в горах Крыма. Девушка во время прогулки по горам Крыма сорвалась в вертикальную 15-метровую расщелину.

Сбились с тропы и заблудились: в Крыму спасли 10 человек. Три поисковые операции провели крымские спасатели в минувшие выходные, в результате спасены шестеро взрослых и четверо несовершеннолетних.

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