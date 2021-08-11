Спасатели сняли с опасного склона в Новом Свете двух туристов

Двое туристов из Евпатории, гуляя по склонам горы Коба-Кая в Новом Свете, оказались на сыпучем склоне и не смогли самостоятельно спуститься вниз.

Как сообщает пресс-служба МЧС РК, туристов пришлось снимать с помощью альпинистского снаряжения.

К месту происшествия отправились специалисты судакского отряда «КРЫМ-СПАС» и спасатели МЧС.

«Пострадавшие были обнаружены на труднодоступном участке местности. Спасатели установили страховочные перила и, используя альпинистское снаряжение, осуществили безопасный спуск пострадавших со сложного участка рельефа», - говорится в сообщении.

С туристами провели профилактическую беседу, в медицинской помощи спасенные евпаторийцы не нуждались.

Ранее крымские спасатели эвакуировали туристку с опасного склона горы под Судаком и получили за это комплименты. Спасенная девушка назвала их галантными героями.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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