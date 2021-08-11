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Происшествия

Смертельная авария на востоке Крыма: «ВАЗ» вылетел под грузовик

09:56 среда, 11 августа 2021
Смертельная авария на востоке Крыма: «ВАЗ» вылетел под грузовик

фото © Pixabay

Один человек погиб в аварии с участием грузового и легкового автомобилей в Кировском районе Крыма, полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.

ДТП произошло накануне вечером на автодороге «Таврида-Джанкой-Красноперекопск».

«Водитель автомобиля ВАЗ-21112, двигаясь со стороны Феодосии в направлении Джанкоя, не справился с управлением, в результате чего допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Scania, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель «ВАЗа» погиб», - рассказали в ведомстве.

По факту ДТП проходит проверка.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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