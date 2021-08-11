Происшествия
Смертельная авария на востоке Крыма: «ВАЗ» вылетел под грузовик
фото © Pixabay
Один человек погиб в аварии с участием грузового и легкового автомобилей в Кировском районе Крыма, полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.
ДТП произошло накануне вечером на автодороге «Таврида-Джанкой-Красноперекопск».
«Водитель автомобиля ВАЗ-21112, двигаясь со стороны Феодосии в направлении Джанкоя, не справился с управлением, в результате чего допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Scania, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель «ВАЗа» погиб», - рассказали в ведомстве.
По факту ДТП проходит проверка.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму женщина разгромила мясорубкой чужую машину. В Севастополе скандал между женщиной и мужчиной закончился тем, что местная жительница практически разнесла автомобиль оппонента обычной мясорубкой.
Землетрясение в Черном море: есть ли связь с обрушением филармонии. Землетрясение, которое произошло в Черном море накануне в 39 километрах от Севастополя, не могло чувствоваться в Симферополе и тем более повлиять на обрушение стены здания Крымской государственной филармонии в центре города.
Две девочки спасли умирающего котенка в Симферополе. В Симферополе две девочки спасли умирающего котенка. Сейчас малышу ищут любящую семью.
У берегов Крыма произошло землетрясение. У берегов Крыма зафиксировано землетрясение.
Сводка о новых заражениях в Крыму
За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 388 случаев новой коронавирусной инфекции.
Смертельная авария на востоке Крыма: «ВАЗ» вылетел под грузовик
Один человек погиб в аварии с участием грузового и легкового автомобилей в Кировском районе Крыма, полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Какой сегодня праздник 11 августа фото
Сегодня, 11 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
У берегов Крыма произошло землетрясение
У берегов Крыма зафиксировано землетрясение.
20 часов назад
В Крыму пьяный отец заколол сына кинжалом
24 часа назад
Подробности обрушения здания в центре Симферополя
23 часа назад
В Крыму женщина разгромила мясорубкой чужую машину
17 часов назад
В Севастополе пенсионер ударил ребенка монтировкой - мешал спать
В Севастополе пенсионер напал на детей с монтировкой.