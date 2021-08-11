Сколько туристов с COVID-19 выявили в Крыму

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В Крыму за неделю у 88 неорганизованных туристов подтвержден диагноз COVID-19, это максимум за весь курортный сезон.

Об этом на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым сообщила глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Также она сообщила, что специалистами было выявлено «10 случаев завоза инфекции из-за рубежа» и почти все - это «вернувшиеся из Украины».

«84% выявленных случаев - при обращении за медпомощью, 11% выявлены в очагах, за последнюю неделю выявлено 10 случаев завоза из-за границы, из них 9 – это лица, вернувшиеся с территории Украины. За неделю неорганизованных отдыхающих, выявленных с ковидом, 88 человек, и это самый высокий показатель с начала курортного сезона», - сказала Пеньковская.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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