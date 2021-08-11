Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму выросло число работающих ночью кафе и ресторанов ● Новый антирекорд в Севастополе: сводка по COVID-19 за сутки ● Ограничения по COVID-19 в Симферополя ослабят: что изменится ● В Крыму начали болеть ковидом привитые «Спутником» ● Рекордная смертность от COVID-19 зарегистрирована в Крыму
Сколько туристов с COVID-19 выявили в Крыму
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В Крыму за неделю у 88 неорганизованных туристов подтвержден диагноз COVID-19, это максимум за весь курортный сезон.
Об этом на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым сообщила глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
Также она сообщила, что специалистами было выявлено «10 случаев завоза инфекции из-за рубежа» и почти все - это «вернувшиеся из Украины».
«84% выявленных случаев - при обращении за медпомощью, 11% выявлены в очагах, за последнюю неделю выявлено 10 случаев завоза из-за границы, из них 9 – это лица, вернувшиеся с территории Украины. За неделю неорганизованных отдыхающих, выявленных с ковидом, 88 человек, и это самый высокий показатель с начала курортного сезона», - сказала Пеньковская.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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