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Коронавирус в Крыму

Сколько туристов с COVID-19 выявили в Крыму

18:38 среда, 11 августа 2021
Сколько туристов с COVID-19 выявили в Крыму

фото © pixabay.com

В Крыму за неделю у 88 неорганизованных туристов подтвержден диагноз COVID-19, это максимум за весь курортный сезон.

Об этом на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым сообщила глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Также она сообщила, что специалистами было выявлено «10 случаев завоза инфекции из-за рубежа» и почти все - это «вернувшиеся из Украины».

«84% выявленных случаев - при обращении за медпомощью, 11% выявлены в очагах, за последнюю неделю выявлено 10 случаев завоза из-за границы, из них 9 – это лица, вернувшиеся с территории Украины. За неделю неорганизованных отдыхающих, выявленных с ковидом, 88 человек, и это самый высокий показатель с начала курортного сезона», - сказала Пеньковская.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ограничения по COVID-19 в Симферополя ослабят: что изменится. Власти Крыма снимут ограничения на работу фудкортов в Симферополе, это решение принято в связи со стабилизацией эпидситуации в городе.

В Крыму начали болеть ковидом привитые «Спутником». При этом уровень заболеваемости среди этой категории менее 0,2%.

Рекордная смертность от COVID-19 зарегистрирована в Крыму. За прошедшую неделю в Крыму от осложнений коронавирусной инфекции умерли 105 человек, это максимальное количество в регионе с начала пандемии.

Сводка о новых заражениях в Крыму. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 388 случаев новой коронавирусной инфекции.

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