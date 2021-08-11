Схему хищения квартир у пенсионеров раскрыли в Севастополе

Четверо жителей Севастополя и двое сотрудников полиции стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве с присвоением и продажей квартир пенсионеров.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Установлено, что с лета 2019 года двое сотрудников полиции и четверо жителей Севастополя организовали схему для хищения чужого недвижимого имущества, распределив роли», – сообщила Постнова.

По данным следствия, полицейские собирали информацию об одиноких людях, которые из-за пожилого возраста или психического расстройства не могли понять суть мошеннических действий. Остальные участники группы вводили граждан в заблуждение, чтобы получить доверенность. После этого преступники продавали собственность обманутых людей.

«Жертвами сообщников стали двое мужчин в возрасте 57 и 84 лет, страдающие психическими заболеваниями. Мошенническим способом фигуранты уголовного дела завладели их квартирами по проспекту Октябрьской Революции и улице Меньшикова, а также земельным участком», – уточнила Постнова.

Уголовное дело в отношении группы возбуждено по пункту «в» части 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) и части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере, повлекшем лишение прав граждан на недвижимое имущество) УК РФ в зависимости от роли и степени содеянного. Сделки с недвижимостью признаны незаконными с целью восстановления прав пострадавших. Все подозреваемые в настоящее время задержаны.

Спецмероприятия по выявлению незаконной деятельности группы проводились крымским управлением ФСБ совместно с оперативно-розыскной частью собственной безопасности управления внутренних дел по Севастополю.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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