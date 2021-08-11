Власть
Российский вице-премьер с собаками нашел трюфели в Крыму
Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин с собаками нашел трюфели в Крыму.
Об этом он написал у себя в Instagram.
«Сегодня ходил на «охоту на трюфели»! Очень интересное занятие, улов получился очень неплохой, спасибо за это собакам, которые помогали в поисках. Очень здорово, что в нашей стране есть такое необычное развлечение! В очередной раз поражаюсь Крыму, где столько разнообразного времяпрепровождения», – написал Хуснуллин.
Чиновник, судя по другим публикациям в Instagram, на полуострове находится в отпуске. Накануне он опубликовал снимки Крыма с воздуха и сопроводил их радостной подписью об обеспечении полуострова водой.
Ближе к вечеру Хуснуллин похвастался, что посетил дачу бывшего генсека СССР Леонида Брежнева и выложил фотографию с чучелом горного барана. 9 августа чиновник отпраздновал юбилей, ему исполнилось 55 лет.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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