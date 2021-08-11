Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.8
воздух +28
море +26

Власть

Российский вице-премьер с собаками нашел трюфели в Крыму

12:20 среда, 11 августа 2021

Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин с собаками нашел трюфели в Крыму.

Об этом он написал у себя в Instagram.

«Сегодня ходил на «охоту на трюфели»! Очень интересное занятие, улов получился очень неплохой, спасибо за это собакам, которые помогали в поисках. Очень здорово, что в нашей стране есть такое необычное развлечение! В очередной раз поражаюсь Крыму, где столько разнообразного времяпрепровождения», – написал Хуснуллин.

Чиновник, судя по другим публикациям в Instagram, на полуострове находится в отпуске. Накануне он опубликовал снимки Крыма с воздуха и сопроводил их радостной подписью об обеспечении полуострова водой.

Ближе к вечеру Хуснуллин похвастался, что посетил дачу бывшего генсека СССР Леонида Брежнева и выложил фотографию с чучелом горного барана. 9 августа чиновник отпраздновал юбилей, ему исполнилось 55 лет.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Какой сегодня праздник 10 августа. Сегодня, 10 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Над Крымом прольется звездный дождь. В августе над Крымом можно будет наблюдать за потоком Персеиды.

Силач сдвинет руками 20-тонный самолет в аэропорту Симферополя. 22 августа на взлетной полосе аэропорта Симферополя силач из Судака попытается установить рекорд в буксировке самолета Ан-26, который весит более 20 тонн.

Какой сегодня праздник 9 августа. Сегодня, 9 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Коронавирус в Крыму
Новый антирекорд в Севастополе: сводка по COVID-19 за сутки

Новый антирекорд в Севастополе: сводка по COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 225 случаев заболевания COVID-19.

Власть
Новые подробности обстрела британского эсминца около Крыма

Новые подробности обстрела британского эсминца около Крыма

В ходе инцидента с эсминцем Defender в июне этого года российский самолет Су-24М сбрасывал бомбы по курсу корабля на расстоянии менее одного километра от британского судна.

Происшествия
Разлив российской нефти в Черном море оказался в 400 тысяч раз больше

Разлив российской нефти в Черном море оказался в 400 тысяч раз больше фото

Проводившая закачку нефти компания изначально сообщила о разливе нефти на 200 квадратных метров, но оказалось, что разлив составил 80 квадратных километров.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 388 случаев новой коронавирусной инфекции.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации