Рекордная смертность от COVID-19 зарегистрирована в Крыму

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За прошедшую неделю в Крыму от осложнений коронавирусной инфекции умерли 105 человек, это максимальное количество в регионе с начала пандемии.

Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на оперативном штабе по предупреждению распространения COVID-19.

Предыдущим антирекордом было 73 летальных случая, он был зафиксирован неделей ранее.

«За неделю у нас подтверждено 2682 случая новой коронавирусной инфекции, 1313 случаев внебольничной пневмонии, к сожалению, зафиксировано 105 летальных случаев от новой коронавирусной инфекции», - сказал он.

Как ранее сообщалось, за сутки на территории региона зафиксировано еще 388 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Крыму диагноз COVID-19 подтвержден у 64 015.

В свою очередь глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила, что половина умерших за неделю от осложнений коронавируса не имела сопутствующих патологий.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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