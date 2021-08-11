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Коронавирус в Крыму

Рекордная смертность от COVID-19 зарегистрирована в Крыму

11:12 среда, 11 августа 2021
Рекордная смертность от COVID-19 зарегистрирована в Крыму

фото © pixabay.com

За прошедшую неделю в Крыму от осложнений коронавирусной инфекции умерли 105 человек, это максимальное количество в регионе с начала пандемии.

Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на оперативном штабе по предупреждению распространения COVID-19.

Предыдущим антирекордом было 73 летальных случая, он был зафиксирован неделей ранее.

«За неделю у нас подтверждено 2682 случая новой коронавирусной инфекции, 1313 случаев внебольничной пневмонии, к сожалению, зафиксировано 105 летальных случаев от новой коронавирусной инфекции», - сказал он.

Как ранее сообщалось, за сутки на территории региона зафиксировано еще 388 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Крыму диагноз COVID-19 подтвержден у 64 015.

В свою очередь глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила, что половина умерших за неделю от осложнений коронавируса не имела сопутствующих патологий.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Пункт вакцинации в центре Ялты теперь будет работать пять дней в неделю. Выездной пункт вакцинации на площади Советской теперь работает не 1-2 дня в неделю, как прежде, а пять (с 11-00 до 16-00).

Тяжелое время: Аксенов рассказал о ситуации с COVID-19 в Крыму. Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в Крыму остается напряженной, динамики к снижению количества заболевших пока нет.

Лечение каждого тяжелого случая Covid-19 в Севастополе обходится в 220 тысяч. В минувшем году на медицинские мероприятия по ковиду дополнительно потратили 1,9 млрд.

Неуклонный рост: COVID-19 в Севастополе - сводка за сутки. За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 219 случаев заболевания COVID-19. Это новый максимум.

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