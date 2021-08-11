Разлив российской нефти в Черном море оказался в 400 тысяч раз больше

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Проводившая закачку нефти компания изначально сообщила о разливе нефти на 200 квадратных метров, но оказалось, что разлив составил 80 квадратных километров.

Разлив нефти у Новороссийска оказался в 400 тысяч раз больше, чем считалось ранее. Как показал спутниковый снимок, пятно нефти покрыло 80 квадратных километров, а не 200 квадратных метров как утверждала пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума.

«Нефтяное пятно 8 августа было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 километров», - говорится в сообщении на сайте Института космических исследований РАН.

Это показал радиолокационный снимок со спутника Sentinel-1 от 8 августа.

Разлив произошел вечером 7 августа во время закачки нефти на греческий танкер Minerva Symphony с выносного погрузочного устройства ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума, в котором заявляли, что выброс составил «порядка 12 кубометров» на площади 200 квадратных метров.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

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