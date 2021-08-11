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Происшествия

Пьяный мотоциклист из Алушты получил два месяца тюрьмы

Как установил суд, злоумышленник, будучи подшофе и лишенным прав, выехал на дорогу на своем мопеде.

Об этом сообщили в пресс-службе Алуштинского городского суда.

«Гражданин умышленно игнорировал тот факт, что срок, в течение которого лицо считается подвергнутым уголовному наказанию, не истек, и сел за руль мопеда «Yamaha Jog». При этом, при проверке документов выяснилось, что водитель находился в состоянии опьянения», — уточнили в пресс-службе.

Исходя из того, что во время слушаний дела подсудимый полностью признал свою вину, ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 месяца, с лишением права управления транспортными средствами еще на 2,5 года.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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