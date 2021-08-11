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Коронавирус в Крыму

Пункт вакцинации в центре Ялты теперь будет работать пять дней в неделю

Выездной пункт вакцинации на площади Советской теперь работает не 1-2 дня в неделю, как прежде, а пять (с 11-00 до 16-00).

В наличии вакцины «Спутник V», «Спутник Лайт». Для вакцинации второй дозой имеются необходимые компоненты препаратов «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»), «ЭпиВакКорона», «КовиВак». Об этом на своей странице в Facebook написала глава администрации Ялты Янина Павленко.

Кроме того, в инфекционном отделении ялтинской больницы к осмотру пациентов дополнительно привлечены два врача. Также расширен график работы КТ-кабинета для проведения исследований грудной клетки (теперь диагностика проводится с 13-00 до 21-00).

«Благодаря прибывшим к нам на помощь медикам из Южного и Уральского федеральных округов, ковидная амбулатория работает не 5, а 7 дней в неделю, то есть без выходных», — добавила Янина Павленко.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Лечение каждого тяжелого случая Covid-19 в Севастополе обходится в 220 тысяч. В минувшем году на медицинские мероприятия по ковиду дополнительно потратили 1,9 млрд.

Неуклонный рост: COVID-19 в Севастополе - сводка за сутки. За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 219 случаев заболевания COVID-19. Это новый максимум.

Крымчанам теперь доступны все четыре российских вакцины от коронавируса. Ни одна их них не признана ВОЗ.

Более 830 медиков брошены на борьбу с коронавирусом в Севастополе. В кампании противодействия COVID-19 в Севастополе задействованы 156 врачей, 373 специалиста со средним медицинским образованием, а также 301 работник младшего звена.

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