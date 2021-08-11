Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Тяжелое время: Аксенов рассказал о ситуации с COVID-19 в Крыму ● Лечение каждого тяжелого случая Covid-19 в Севастополе обходится в 220 тысяч ● Неуклонный рост: COVID-19 в Севастополе - сводка за сутки ● Крымчанам теперь доступны все четыре российских вакцины от коронавируса ● Более 830 медиков брошены на борьбу с коронавирусом в Севастополе
Пункт вакцинации в центре Ялты теперь будет работать пять дней в неделю
Выездной пункт вакцинации на площади Советской теперь работает не 1-2 дня в неделю, как прежде, а пять (с 11-00 до 16-00).
В наличии вакцины «Спутник V», «Спутник Лайт». Для вакцинации второй дозой имеются необходимые компоненты препаратов «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»), «ЭпиВакКорона», «КовиВак». Об этом на своей странице в Facebook написала глава администрации Ялты Янина Павленко.
Кроме того, в инфекционном отделении ялтинской больницы к осмотру пациентов дополнительно привлечены два врача. Также расширен график работы КТ-кабинета для проведения исследований грудной клетки (теперь диагностика проводится с 13-00 до 21-00).
«Благодаря прибывшим к нам на помощь медикам из Южного и Уральского федеральных округов, ковидная амбулатория работает не 5, а 7 дней в неделю, то есть без выходных», — добавила Янина Павленко.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Лечение каждого тяжелого случая Covid-19 в Севастополе обходится в 220 тысяч. В минувшем году на медицинские мероприятия по ковиду дополнительно потратили 1,9 млрд.
Неуклонный рост: COVID-19 в Севастополе - сводка за сутки. За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 219 случаев заболевания COVID-19. Это новый максимум.
Крымчанам теперь доступны все четыре российских вакцины от коронавируса. Ни одна их них не признана ВОЗ.
Более 830 медиков брошены на борьбу с коронавирусом в Севастополе. В кампании противодействия COVID-19 в Севастополе задействованы 156 врачей, 373 специалиста со средним медицинским образованием, а также 301 работник младшего звена.
Сводка о новых заражениях в Крыму
За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 388 случаев новой коронавирусной инфекции.
Смертельная авария на востоке Крыма: «ВАЗ» вылетел под грузовик
Один человек погиб в аварии с участием грузового и легкового автомобилей в Кировском районе Крыма, полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Какой сегодня праздник 11 августа фото
Сегодня, 11 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
У берегов Крыма произошло землетрясение
У берегов Крыма зафиксировано землетрясение.
20 часов назад
В Крыму пьяный отец заколол сына кинжалом
24 часа назад
Подробности обрушения здания в центре Симферополя
23 часа назад
В Крыму женщина разгромила мясорубкой чужую машину
17 часов назад
В Севастополе пенсионер ударил ребенка монтировкой - мешал спать
В Севастополе пенсионер напал на детей с монтировкой.