Прогноз погоды в Крыму на среду 11 августа

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 11 августа.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (местами крупный град, шквал 20-25 м/с.), уровень опасности оранжевый, гроза (местами грозы.), уровень опасности оранжевый, дождь (местами очень сильные дожди.), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - гроза (местами грозы.), уровень опасности оранжевый, дождь (местами очень сильные дожди.), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами крупный град, шквал 20-25 м/с.), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - прочие опасности (местами шквал 20-25 м/с.), уровень опасности оранжевый, гроза (местами грозы.), уровень опасности оранжевый, дождь (местами очень сильные дожди.), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - гроза (местами гроза), уровень опасности оранжевый, дождь (местами очень сильные дожди.), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами крупный град, шквал 20-25 м/с.), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 20 до 28, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер юго-восточный 7 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 85 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 24 до 29, ночью от 24 до 25 градусов. Ветер С 6 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 86 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 24 до 27, ночью от 24 до 25 градусов. Ветер северо-западный 12 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 73 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 23 до 29, ночью около 23 градусов. Ветер северо-западный 8 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 92 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 23 до 29, ночью от 23 до 24 градусов. Ветер юго-восточный 11 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 93 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 23 до 30, ночью от 23 до 24 градусов. Ветер северо-западный 17 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 90 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 22 до 30, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер северо-западный 11 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 89 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 22 до 32, ночью от 23 до 24 градусов. Ветер С 13 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 85 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 19 до 23, ночью около 19 градусов. Ветер С 7 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 94 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 19 до 25, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер С 5 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 86 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 22 до 27 градусов тепла. По городам: в Алуште - 25, в Евпатории - 24, на мысе Казантип в Азовском море - 27, в Керчи - 28, в Николаевке - 26, в Севастополе - 23, в Судаке - 26, на Тарханкуте - 24, в Феодосии - 26, в Ялте - 26 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 26, в Египте - 30, на Кипре - 28, в Одессе - 25, в Сочи - 27, в Турции - 29, в Хорватии - 26 градусов выше нуля.

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