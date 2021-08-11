Ограничения по COVID-19 в Симферополя ослабят: что изменится

Власти Крыма снимут ограничения на работу фудкортов в Симферополе, это решение принято в связи со стабилизацией эпидситуации в городе.

Об этом на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым сообщила глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«Симферополь за последние четыре недели имеет отрицательный темп прироста и на сегодняшний день цифры заболеваемости остаются ниже среднереспубликанских, поэтому вчера был принято решение ограничения работы фудкортов по Симферополю снять», - сказала Пеньковская.

Во всех остальных регионах, где были ранее введены ограничения на работу фудкортах, они сохраняются.

Также в крымской столице разрешается с сегодняшнего дня работа аттракционов, отметил глава РК Сергей Аксенов.

Жесткие ограничения по COVID-19 с середины июля введены в 10 регионах Крыма, в том числе в Симферополе. Здесь запрещена работа фудкортов в торговых центрах, работа ночных клубов, дискотек, караоке, кальянных, концертных и танцевальных залов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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