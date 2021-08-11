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Коронавирус в Крыму

Ограничения по COVID-19 в Симферополя ослабят: что изменится

Власти Крыма снимут ограничения на работу фудкортов в Симферополе, это решение принято в связи со стабилизацией эпидситуации в городе.

Об этом на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым сообщила глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«Симферополь за последние четыре недели имеет отрицательный темп прироста и на сегодняшний день цифры заболеваемости остаются ниже среднереспубликанских, поэтому вчера был принято решение ограничения работы фудкортов по Симферополю снять», - сказала Пеньковская.

Во всех остальных регионах, где были ранее введены ограничения на работу фудкортах, они сохраняются.

Также в крымской столице разрешается с сегодняшнего дня работа аттракционов, отметил глава РК Сергей Аксенов.

Жесткие ограничения по COVID-19 с середины июля введены в 10 регионах Крыма, в том числе в Симферополе. Здесь запрещена работа фудкортов в торговых центрах, работа ночных клубов, дискотек, караоке, кальянных, концертных и танцевальных залов. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Рекордная смертность от COVID-19 зарегистрирована в Крыму. За прошедшую неделю в Крыму от осложнений коронавирусной инфекции умерли 105 человек, это максимальное количество в регионе с начала пандемии.

Сводка о новых заражениях в Крыму. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 388 случаев новой коронавирусной инфекции.

Пункт вакцинации в центре Ялты теперь будет работать пять дней в неделю. Выездной пункт вакцинации на площади Советской теперь работает не 1-2 дня в неделю, как прежде, а пять (с 11-00 до 16-00).

Тяжелое время: Аксенов рассказал о ситуации с COVID-19 в Крыму. Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в Крыму остается напряженной, динамики к снижению количества заболевших пока нет.

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