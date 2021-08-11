Новый антирекорд в Севастополе: сводка по COVID-19 за сутки

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За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 225 случаев заболевания COVID-19.

Это очередной максимум по числу выявленных заболевших, днем ранее было выявлено 219 человек.

За сутки 145 человек выздоровели, сообщили в правительстве города. Семеро пациентов в возрасте от 69 до 84 лет не смогли справиться с болезнью.

С начала пандемии в Севастополе диагноз COVID-19 подтвердили у 22 926 человек. Выздоровели 19 685, умерли 922 пациента.

В настоящее мнение под медицинским наблюдением находится 709 человек, которые ранее контактировали с заболевшими COVID-19.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму начали болеть ковидом привитые «Спутником». При этом уровень заболеваемости среди этой категории менее 0,2%.

Рекордная смертность от COVID-19 зарегистрирована в Крыму. За прошедшую неделю в Крыму от осложнений коронавирусной инфекции умерли 105 человек, это максимальное количество в регионе с начала пандемии.

Сводка о новых заражениях в Крыму. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 388 случаев новой коронавирусной инфекции.

Пункт вакцинации в центре Ялты теперь будет работать пять дней в неделю. Выездной пункт вакцинации на площади Советской теперь работает не 1-2 дня в неделю, как прежде, а пять (с 11-00 до 16-00).