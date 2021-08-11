Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Ограничения по COVID-19 в Симферополя ослабят: что изменится ● В Крыму начали болеть ковидом привитые «Спутником» ● Рекордная смертность от COVID-19 зарегистрирована в Крыму ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● Пункт вакцинации в центре Ялты теперь будет работать пять дней в неделю
Новый антирекорд в Севастополе: сводка по COVID-19 за сутки
фото © Новости Крыма
За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 225 случаев заболевания COVID-19.
Это очередной максимум по числу выявленных заболевших, днем ранее было выявлено 219 человек.
За сутки 145 человек выздоровели, сообщили в правительстве города. Семеро пациентов в возрасте от 69 до 84 лет не смогли справиться с болезнью.
С начала пандемии в Севастополе диагноз COVID-19 подтвердили у 22 926 человек. Выздоровели 19 685, умерли 922 пациента.
В настоящее мнение под медицинским наблюдением находится 709 человек, которые ранее контактировали с заболевшими COVID-19.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму начали болеть ковидом привитые «Спутником». При этом уровень заболеваемости среди этой категории менее 0,2%.
Рекордная смертность от COVID-19 зарегистрирована в Крыму. За прошедшую неделю в Крыму от осложнений коронавирусной инфекции умерли 105 человек, это максимальное количество в регионе с начала пандемии.
Сводка о новых заражениях в Крыму. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 388 случаев новой коронавирусной инфекции.
Пункт вакцинации в центре Ялты теперь будет работать пять дней в неделю. Выездной пункт вакцинации на площади Советской теперь работает не 1-2 дня в неделю, как прежде, а пять (с 11-00 до 16-00).
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