Новые водохранилища обещают построить в Алуште и Симферополе

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Новые водохранилища объемом 8 и 15 млн кубометров построят в Алуште и Симферополе.

Об этом сегодня журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Ситуация с водоснабжением в принципе стабилизировалась. При этом те мероприятия, которые намечены с федеральным центром – это, в том числе, строительство водохранилищ накопительных в Алуште объемом 8 млн кубометров и в Симферополе около 15 млн кубометров – продолжают реализовываться», – сообщил Аксенов.

Сейчас по строительству водохранилищ и других объектов готовится технико-экономическое обоснование. «Ну и в Ялте опреснительная установка будет – дополнительных источников воды там нет. Будем смотреть, как развивается динамика по Симферополю, что будет с качеством воды под Азовским морем, от этого будут зависеть технические решения, которые будут приняты. Пока ситуация с водой у нас стабилизировалась, думаю, что больше у нас подобных ситуаций, даже если повторится полное отсутствие осадков, не будет», – заключил глава республики.

Ранее сообщалось, что федеральные власти направят в Крым еще 2,3 млрд рублей для обеспечения стабильного водоснабжения региона, из них 940 млн будет направлено на реконструкцию тоннельного водовода на Южном берегу Крыма. 1,36 млрд рублей пойдут на капремонт водовода в Симферопольском районе.

В октябре 2020 года правительство России утвердило план по комплексному решению проблемы вододефицита на Крымском полуострове. Тогда заявленный объем финансирования составил 50 млрд рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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