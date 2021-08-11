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Власть

Новые подробности обстрела британского эсминца около Крыма

14:11 среда, 11 августа 2021
Новые подробности обстрела британского эсминца около Крыма

фото © Новости Крыма

В ходе инцидента с эсминцем Defender в июне этого года российский самолет Су-24М сбрасывал бомбы по курсу корабля на расстоянии менее одного километра от британского судна.

Об этом рассказал заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов.

«Когда по курсу британца ложились бомбы, там толерантностью особо не пахло. Наш Су-24М выполнил предупредительное бомбометание авиабомбами калибра 250 кг по курсу движения эсминца на расстоянии от корабля менее одного километра», – сказал замминистра в интервью «Аргументам и фактам».

По словам Картаполова, для иностранного экипажа в этом «ничего хорошего не было».

«Если помните, есть их съемка, когда они сыграли боевую тревогу и надели спасательные жилеты. Потому что поняли, что может произойти дальше», – отметил он.

Замминистра добавил, что все действия флота полностью контролировались через Национальный центр управления обороной, министром обороны, и все решения принимались согласно обстановке.

«Дальнейшее развитие событий показало правильность этих решений», - выразил уверенность Картаполов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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